Dite addio ai Caraibi e partite per questa spiaggia (gratuita) della Sardegna: come raggiungerla

Ma quali Caraibi? Le vere vacanze sono in Italia! Dimenticate le isole al largo del Messico e venite con noi sulle fantastiche spiagge della Sardegna.

C’è chi ama Mari Pintau, oppure Porto Giunco, o ancora Giudeu, Punta Molentis, S’Archittu e chi Cala Domestica. Oggi vi portiamo in una delle spiagge più belle (e gratuite) dell’isola.

Questa spiaggia non è bellissima solo per l’acqua limpida, ma anche per il panorama mozzafiato che si può ammirare. Si trova tra Fornelli e l’Isola Piana e fa letteralmente sognare.

Una vera e propria meraviglia della natura è accessibile anche attraverso un’escursione a borso di una barca a motore. Fornelli è uno dei punti principali di sbarco, la parte più vicina alla terra ferma e si trova di fronte a Stintino. L’isola Piana invece fa parte dell’arcipelago di Sulcis ed è situata all’estremità sud-occidentale della Sardegna.

È riserva naturalistica e tra le specie protette spicca per bellezza ed importanza il piccolo Falco della Regina. Sull’isola nidificano anche due specie di gabbiani, il fratino e alcuni passeriformi.

L’Isola Piana è dotata di un porto privato che offre ormeggio e corrente elettrica alle barche da diporto fino a 20 metri.

Dove si trova la spiaggia in foto e come arrivarci

La spiaggia in foto si trova proprio davanti a Punta Arena. È bella e accessibile facilmente e si trova sul Comune di Gonnesa, in Sardegna Occidentale. Il mare è caratterizzato da una policromia di colori tra il verde e il turchese, con acque limpide e cristalline, fondale sabbioso e acque basse.

Partendo dal centro di Iglesias, bisogna percorrere la stradale 126 in direzione Gonnesa. Dopo circa 9 chilometri, svoltare a destra sulla strada Plage Mesu. Dopodiché andare dritto, poi a sinistra per Sa Punta e S’Arena, infine dritto fino alla spiaggia.

Nonostante questa spiaggia si trovi in un luogo incontaminato, nelle sue vicinanze è possibile servirsi della presenza di un chiosco, dove si possono affittare ombrelloni e lettini, oltre che andare in. bagno e usufruire dei servizi.

Insomma: dopo aver letto questo articolo vi siete convinti o no di non partire per i Caraibi? In Sardegna ci sono spiagge bellissime e ad accesso gratuito che non hanno proprio niente da invidiare alle spiagge al largo del Messico.