Chiara Ferragni, la decisione choc dopo Fedez e l’accordo con Antitrust

Chiara Ferragni dopo l’addio con Fedez e l’accordo con l’Antitrust ha preso una decisione inaspettata.

La vita di una persona può cambiare in una manciata di secondi? Osservando quella di Chiara Ferragni, sì. L’imprenditrice digitale da milioni di follower soltanto su Instagram infatti aveva costruito un impero sui consensi e sulla benevolenza dei suoi follower. È bastato però un solo “errore di comunicazione” così come lo ha lei stessa definito a far crollare tutto. Forse, è legittimo chiedersi se le fondamenta su cui poggiavano le sue attività fossero solide, in altri termini è plausibile domandarsi se davvero l’influencer abbia goduto di una stima incommensurabile da parte degli italiani.

Guardando alla sua quotidianità prima dello scoppio del cosiddetto pandoro gate sembrerebbe che Chiara fosse davvero la più amata dagli italiani. Oggi invece l’influencer è divenuta il capro espiatorio dei detrattori che quotidianamente le fanno pagare il prezzo della sua notorietà. Gli insulti, gli attacchi e le offese gratuite che ha ricevuto negli ultimi mesi non sono affatto giustificati, in prima istanza perché l’accertamento circa una sua presunta responsabilità penale non è ancora avvenuto. Ci sono infatti ben tre gradi di giudizio da affrontare prima di poter condannare, anche mediaticamente, una persona.

Chiara Ferragni: l’influencer ha preso una decisione choc

Un concetto, che sembrerebbe essere ignorato dagli haters. Gli odiatori seriali infatti si sono prepotentemente scagliati contro di lei. Chiara non ha mai nascosto di aver subito delle ripercussioni psicologiche per gli eventi avversi che si sono verificati inaspettatamente nella sua vita. In seguito alle vicende giudiziarie, il suo matrimonio con Fedez è entrato in crisi. Di certo, il caso pandoro non è stato l’unico fattore che li ha portati alla separazione, ma il rapper ospite da Francesca Fagnani a Belve ha considerato la vicenda come un ulteriore tassello di una crisi già in atto.

La vita della Ferragni è dunque cambiata, non è più di influencer italiana più stimata al mondo e, al suo fianco non ha più Fedez. Sta cercando di tornare alla normalità, mostrando un’immagine di se stessa diversa. Basta dare una veloce occhiata ai suoi contenuti multimediali per comprendere quanto il cambiamento sia stato forte. Oggi, preferisce mostrare la parte più autentica di se stessa, ponendosi come “la ragazza della porta accanto”. In molti hanno apprezzato tale svolta e, non perdono occasione per ricordarglielo.

Le critiche sono dunque diminuite, fino a quando qualche giorno fa ha postato un video. Con la breve clip la Ferragni ha spiegato di voler pagare la multa da un milione di euro e fare altresì una donazione a “I bambini delle fate”. Immediatamente gli haters si sono scatenati contro di lei, insultandola pesantemente. Forse anche per questo dopo aver raggiunto l’accordo con l’Antitrust, l’influencer ha deciso di staccare la spina dalla sua vita online e godersi un momento di relax insieme alle amiche.

Veronica Ferraro è ad un passo dalle nozze con il producer Davide Simonetta. La Ferraro ha deciso di festeggiare i suoi ultimi giorni da nubile con Chiara Ferragni. L’influencer non ha postato nulla dopo l’annuncio, dunque ha scelto la via del silenzio, preferendo allontanarsi dall’ennesimo polverone mediatico scaturito in seguito al video. Un tentativo forse di proteggersi dagli attacchi, preservando il suo benessere psichico.