Beautiful, spoiler dall’America: un terribile lutto in arrivo

In base alle anticipazioni americane di Beautiful un terribile lutto stravolgerà la vita di alcuni dei personaggi più amati della soap.

Nel corso delle prossime puntate della nota serie televisiva ci sarà un lutto che contribuirà a creare l’ennesimo mistero nella già fitta trama di Beautiful. Ecco cosa sta per accadere.

Ormai da tantissimi anni a questa parte Beautiful riesce a tenere incollati allo schermo tantissimi telespettatori, curiosi di scoprire cosa accadrà ai vari personaggi. Diversi gli elementi che contribuiscono al successo di questa soap, come ad esempio i segreti, i complotti e gli intrighi sentimentali.

Una trama indubbiamente molto intricata che sconvolgerà ancora una volta tutti quanti con l’ennesimo colpo di scena. In base alle anticipazioni americane, infatti, un terribile lutto avvolto nel mistero cambierà le carte in tavola. Ma chi perderà la vita? E per quale motivo? Scopriamolo assieme.

Beautiful spoiler dall’America, terribile lutto: la festa si trasforma in tragedia

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful vedremo Thomas stupire tutti. Tornato da Parigi, infatti, il giovane Forrester farà sapere di voler convolare a nozze con Paris. Una decisione che lascerà di stucco Hope, la quale chiederà al ragazzo di darle una seconda possibilità. Proprio la giovane Logan e Paris avranno un confronto alla Forrester Creations, con la sorella di Zoe che chiederà a Hope di stare ben lontana da Thomas.

Katie, invece, si confronterà con Bill in merito alla sua storia con Poppy. Proprio quest’ultima sarà destabilizzata dall’inaspettata e ritrovata complicità tra i sue ex coniugi. Sempre Poppy dovrà fare i conti con momenti di tensione con Luna, la quale inizierà a capire che forse la madre non ha detto tutta la verità in merito al suo passato. E in effetti si scoprirà che Poppy ha avuto una relazione con Tom, il senzatetto che lavora presso il ristorante di Deacon.

Intanto le famiglie Logan e Forrester si riuniranno per festeggiare assieme il 4 luglio. Il momento di gioia, però, durerà poco. La Forrester Creations sarà purtroppo sconvolta da un grave lutto. Al momento non è dato sapere con certezza chi morirà. Stando alle prime indiscrezioni, comunque, si ipotizza che il personaggio destinato a morire sia Tom. Un decesso inaspettato che stravolgerà la vita di molti protagonisti della soap. A partire da Poppy fino ad arrivare a Sheila, in molti saranno sospettati per la morte di Tom.

Stando agli spoiler americani, inoltre, si potrebbe assistere all’inaspettato ritorno di Jack Finnegan. Proprio il papà di Finn potrebbe essere vittima di un omicidio ad opera di Poppy e Sheila. Le due donne, a quanto pare, potrebbero allearsi pur di impedire all’uomo di rovinare i loro piani. Sarà davvero così o si tratta di semplici ipotesi che non troveranno riscontro nella trama della soap? Attendiamo i prossimi episodi per scoprirlo.