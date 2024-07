Claudia e Alessio, dalla favola d’amore al dramma dopo Uomini e Donne

Claudia e Alessio game over: l’idillio d’amore si è trasformato in un dramma. Cosa è accaduto dopo il programma.

Fervono i preparativi per la prossima stagione di Uomini e Donne. Si vocifera che Queen Mary sia pronta a rivoluzionare il format, apportando delle novità al programma senza snaturarne però il fulcro. Al centro della trasmissione restano le vicende di cuore dei cavalieri e delle dame. Maria De Filippi secondo in descrizioni avrebbe però pensato di eliminare la scissione tra il trono classico e quello over, creando un unico parterre in cui persone aventi età compresa tra i 18 e i 70 anni possano interagire. Non è dato sapere al momento se si tratta di rumors o se questa revolution avverrà davvero.

La grande squadra che lavora al fianco della timoniera infatti non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo, per cui per saperne di più occorre attendere l’inizio della prossima stagione. Come di consueto, gli amati volti di Uomini e Donne ad agosto inizieranno a registrare le nuove puntate e, secondo indiscrezioni i telespettatori non resteranno affatto delusi. L’esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni è solito comunicare alla sua vasta platea di fan le news circa i protagonisti del dating show.

Uomini e Donne, Claudia e Alessio, dalla favola d’amore al dramma

Nelle scorse ore Pugnaloni ha postato una Instagram stories rivelando che nel corso delle prime registrazioni potrebbero esserci Claudia e Alessio. I due secondo i rumors si sarebbero lasciati, gli indizi che hanno fatto pensare ad una rottura sono stati prontamente individuati dai fan. Si sono infatti accorti che i due hanno smesso reciprocamente di seguirsi sui social, circostanza che ha fomentato i sospetti. La loro storia è sbocciata proprio tra le file del parterre e, dopo mesi di tira e molla hanno deciso di vivere la relazione al di là delle telecamere.

Hanno vissuto momenti di idilliaci, raccontando ai loro follower cosa gli accadeva. Ad un tratto, i supporter hanno notato un’insolita assenza dei due sulle piattaforme digitali e hanno iniziato a chiedere spiegazioni. Si sono rivolti dunque agli esperti di gossip social, i quali hanno confermato l’ipotesi di una presunta rottura tra loro. Stando a quanto è trapelato nelle ultime ore, i due ex volti di Uomini e Donne potrebbero tornare a settembre al centro dello studio per raccontare proprio perché hanno deciso di separarsi e quali sono stati dunque i motivi che li hanno indotti ad allontanarsi.