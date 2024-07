Michelle Hunziker, la famiglia si allarga sempre di più: le foto con loro commuovono i fan

La foto inedita quale simbolo di una lieta novella: Michelle Hunziker allarga la famiglia e i fan sono al settimo cielo.

Una vita intensa e piena di amore, l’amatissima showgirl svizzera si ritiene soddisfatta. Certo, non sono mancati momenti tristi o particolarmente difficili, come la separazione dall’ex Tomaso Trussardi, eppure, oggi, parrebbe un lontano ricordo. Difatti la sua esistenza è ricca di affetto, tra figlie, pelosetti e tanti amici: impossibile rinunciare a cotanta bellezza.

Dagli scatti social, sovente pubblicati sul profilo, Michelle Hunziker condivide con i propri followers la quotidianità, senza mai perdere il sorriso. Specialmente adesso è un momento di grande felicità per la conduttrice tv poiché la famiglia è pronta a espandersi, divenendo sempre più numerosa.

Michelle Hunziker, la famiglia si allarga: lo scatto (dolcissimo) è virale

Dunque, a distanza di un anno dalla nascita del nuovo arrivato Cesare, primo nipotino nonché figlio della primogenita Aurora, l’aitante quarantasettenne è pronta per un nuovo annuncio: non vede l’ora di poter rivivere nuovamente quelle gioie immense che solamente le ‘new entry’ possono regalare: finalmente la foto strappalacrime, tanto attesa.

Michelle Hunziker incinta? Non è la prima volta che circola questa indiscrezione, più volte smentita dalla diretta interessata. Mamma di tre splendidi ‘gioielli’, Aurora, Sole e Celeste, non ha mai nascosto il desiderio di un quarto, magari un bel maschietto, benché adesso possa godere del ‘suo’ Cesare, come precedentemente accennato.

Attualmente single, tra famiglia e lavoro “non saprei dove metterlo un povero cristiano” ha rivelato durante un’intervista da Silvia Toffanin, concludendo: “per adesso va bene così, in serenità“. Tuttavia, ecco sopraggiungere un colpo di scena che stravolge gli equilibri: un nuovo arrivo pronto a portare letizia e commozione.

A tal riguardo, la star del piccolo schermo conferma tali voci con una foto esplicativa che la immortala accanto alle sue storiche amiche Paola e Cristina, descrivendole in questo modo: “Anime nobili, stacanoviste, dedite al lavoro e all’amicizia. Ormai siete famiglia per me. Vi voglio bene“. Il rapporto fraterno, anche tra amici, per Michelle è molto importante e da sempre lo sottolinea, specialmente attraverso i social.

Si rammenti, per esempio, il legame speciale con la sua make-up artist Laura Barenghi oppure altri membri dello staff che li considera fratelli, non rinunciando a trascorrere anche qualche vacanza in compagnia. Chi trova un amico trova un tesoro, così si suole dire, benché sia inusuale trovare l’autenticità nelle relazioni interpersonali, soprattutto in un mondo come quello dello spettacolo. Ma Michelle Hunziker ci crede fortemente e da qualche prezioso scatto si può facilmente arrivare a questa conclusione.