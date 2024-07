Isee online, il servizio precompilato Inps è già disponibile. Ecco la guida per ottenere l’attestazione aggiornata in pochi semplici passi

L’attestazione ISEE è la certificazione della situazione economica complessiva di un nucleo familiare, tenendo conto di vari aspetti come redditi, patrimonio, numero di componenti e presenza di soggetti disabili.

L’ISEE, se inferiore a determinate soglie, consente di accedere a agevolazioni e prestazioni assistenziali da INPS, enti locali, accesso all’università, ecc. Scopriamo come richiederlo in autonomia.

ISEE: cos’è e come richiederlo in autonomia

Il valore dell’ISEE viene calcolato dall’INPS sulla base dei dati forniti con la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). La richiesta dell’ISEE può essere fatta:

Sul sito INPS in autonomia

Tramite Patronati o CAF

È necessario avere tutte le informazioni specifiche a portata di mano. L’INPS offre anche un servizio di DSU precompilata per chi fa la richiesta online, che deve essere integrata con alcune informazioni.

Di seguito, i documenti necessari per ottenere l’ISEE aggiornato:

Dati personali di tutti i componenti del nucleo familiare

Documento di riconoscimento (non scaduto) del dichiarante

Codice fiscale/Tessera Sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare

Certificati di invalidità o inabilità se presenti nel nucleo familiare persone con disabilità

Titolo di soggiorno per i cittadini stranieri

Sentenza di separazione o divorzio, se applicabile

Per prestazioni per minori e studenti universitari con genitori non coniugati e non conviventi, è necessario presentare l’ISEE anche dell’altro genitore se non già in possesso di una DSU valida.

ISEE STANDARD (o Ordinario)

Dichiarazioni dei redditi anno 2022 (relativi al 2021)

Modelli CU 2022 redditi 2021

Altre certificazioni reddituali relative all’anno 2021

Redditi soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva nel 2021

Redditi esenti da imposta

Assegni percepiti per il mantenimento di figli e coniuge

Redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero non tassati in Italia

Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari

Redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti a IMU o IVIE

Contratti di locazione non dichiarati nei redditi

DETRAZIONI DAL REDDITO

Spese sanitarie per disabili, acquisto di cani guida, servizio di interpretariato per sordi, spese mediche e assistenza specifica dichiarate nei redditi 2021

Assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge e/o figli (anno 2021)

Per chi risiede in locazione: copia contratto di locazione, estremi di registrazione, ricevute di pagamento, prospetto canone in corso Acer

Patrimonio al 31/12/2021

IMMOBILI

Valore IMU di fabbricati, aree fabbricabili e terreni: visure, rogiti, atti di successione

Per immobili all’estero, valori IVIE: dato catastale rivalutato, rogito, valore di mercato

Quota di capitale residuo per eventuali mutui

BENI FINANZIARI

Conti correnti, carte prepagate: saldo e giacenza media al 31/12/2021

Titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi: valore nominale

Azioni o quote di OICR: quotazione

Partecipazioni in società non azionarie e imprese individuali: patrimonio netto o somma delle rimanenze finali, costo dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti

Masse patrimoniali in gestione a soggetti abilitati

Contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita: ammontare premi versati

AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI

Targa o estremi di registrazione per ogni veicolo

Per ogni rapporto finanziario possono essere richieste informazioni specifiche

Tipologia di rapporto (conto corrente, conto deposito)

Dati identificativi (IBAN, ecc.)

Codice fiscale dell’operatore finanziario

Data di inizio e fine del rapporto

Per l’ISEE CORRENTE vanno fornite informazioni riferite ai 12 mesi precedenti la richiesta (o 2 mesi in caso di perdita del lavoro o di prestazioni assistenziali).