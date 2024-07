Temptation Island, spunta una segnalazione choc su di lui: è successo dopo il programma

Non appena è finito Temptation Island, è arrivata una segnalazione su uno dei protagonisti indiscussi. Fan scioccati per ciò che è emerso.

Mentre le puntate del reality show proseguono a spada tratta verso la fine, arrivano indiscrezioni in merito a ciò che sta accadendo in questi giorni, infatti le puntate di Temptation Island sono registrate e non vanno in diretta. Le voci riguardano i comportamenti di alcuni concorrenti dopo che hanno salutato la Sardegna. La spettacolare location di Santa Margherita di Pula, Is Morus Relais, è stata il palcoscenico ideale per tentatrici, tentatori e coppie in bilico.

Alcune di queste sono apparse davvero molto fragili e dinanzi alle prime avance dei tentatori si sono sciolte come neve al sole. Alcuni concorrenti hanno sofferto molto. E fra questi ve n’è uno su tutti che è apparso profondamente innamorato della propria fidanzata e che ha versato tante lacrime in trasmissione.

La sofferenza del ragazzo, però, sembra stia proseguendo anche fuori del programma condotto da Filippo Bisceglia. Infatti, una segnalazione che lo riguarda ha lasciato tutti allibiti, specie i fan che lo hanno apprezzato e sostenuto. Infatti il ragazzo ha riscosso l’apprezzamento dei telespettatori, rivelandosi sempre rispettoso nei confronti della sua fidanzata. Ma questo non sempre paga, e il ragazzo se n’è accorto a sue spese.

Temptation Island, segnalazione shock: concorrente messo da parte e snobbato

Sul web si fa un gran parlare delle coppie che sono state le protagoniste del programma condotto da Bisciglia. Dopo le registrazioni di Temptation Island, pare che uno dei concorrenti sia stato messo un po’ da parte dagli altri partecipanti al reality, come svela l’influencer Deianira Marzano. Il protagonista di questa vicenda è Raul, che ha partecipato al programma insieme alla sua amata Martina perché lui era troppo geloso, mentre lei è una ragazza a cui piace piacere. Inoltre lui le aveva chiesto di andare a convivere, ma la ragazza non era molto convinta.

L’esperta di gossip ha condiviso su Instagram una segnalazione da lei stessa ricevuta: “Sembra che Raul non sia simpatico proprio a nessuno dei concorrenti”. E ancora: “Nella chat di gruppo di Whatsapp posta alcune foto per atteggiarsi, ma nessuno lo commenta o lo pensa”. Sino ad ora Raul è apparso come uno dei concorrenti più simpatici e ha sempre avuto una parola di conforto verso gli altri che come lui soffrivano per un amore un po’ burrascoso.

L’apertura di Marina nei confronti di un tentatore ha fatto soffrire molto il ragazzo romano, anche se lei ha dimostrato di soffrire la sua assenza. Vedremo se fra i due sboccerà nuovamente l’amore, come i tanti fan della coppia sperano. Ma intanto lui deve affrontare la poca attenzione datagli dagli altri concorrenti.