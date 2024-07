Il video di Mara Venier e Lino Banfi commuove tutti: “Zia e nonno d’Italia”, sono bellissimi insieme

Mara Venier e Lino Banfi sono apparsi assieme in un video registrato durante una serata speciale e hanno commosso i loro fan

Mara è un pezzo di storia della televisione italiana, Lino ha fatto altrettanto nel cinema sin dagli anni ’60, e ancora oggi entrambi riescono a intrattenere e a divertire il pubblico come pochi altri. Mara Venier e Lino Banfi, come ormai gran parte delle persone famose, usano anche i social per arrivare al cuore dei loro fan, condividendo le loro attività quotidiane, non solo professionali.

Il video condiviso recentemente sul profilo di Banfi, vede l’attore in compagnia proprio della Venier. I due appaiono come al solito molto affiatati, tra loro infatti da sempre c’è grande sintonia. Mara abbraccia l’attore e si lascia andare a parole molto commoventi. Questa bellissima e simpaticissima coppia ha anche lavorato insieme nel 1980 durante le riprese del film Piccola posta. In quel contesto, l’attore pugliese interpretava il ruolo di un impiegato delle Poste, il quale insieme a Mara affrontava situazioni molti divertenti.

Il video di Lino Banfi e Mara Venier, che bella coppia: il duo commuove i fan

I fan dei due artisti non hanno potuto far altro che commentare il video che li ha recentemente immortalati insieme. Le loro parole sono cariche di trasporto e un utente ha anche affermato: “Sono la zia e il nonno d’Italia”. Difficile non dargli ragione, visto l’affetto che il pubblico nutre nei loro confronti dopo tanti anni di carriera.

Lei ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo passando proprio dal cinema, durante i primi anni ’70. Lui, invece, ha cominciato a lavorare nel cinema negli anni ’60, quando prese parte al film Urlatori alla sbarra, di Lucio Fulci, nel quale interpretava il ruolo di Leopoldo Cannavone. Film i cui protagonisti principali erano Mina e Adriano Celentano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Banfi (@linobanfi_ufficiale)

Ma anche in televisione Lino e Mara hanno avuto un successo straordinario. La Venier ancora oggi è la regina incontrastata della domenica con la sua Domenica In. Rivederli insieme, quindi, non può che emozionare i loro ammiratori. “Siamo amici da una vita“, ha detto Mara Venier nel video che sta facendo il giro del web. Mentre lei abbraccia Lino, l’attore pugliese (come al suo solito) improvvisa una canzone divertente per farla e farci sorridere ancora una volta.