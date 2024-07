Rudy Zerbi arriva la terribile rivelazione dopo Amici: è successo all’insaputa di tutti

Dopo Amici arriva la rivelazione su Rudy Zerbi. A parlare è un’ex allieva del talent show: ecco cosa ha detto la ragazza

Rudy Zerbi è uno degli insegnanti storici del talent Amici e anche nella passata edizione ha fatto sentire la sua voce all’interno della scuola. Nella fase Serale, in squadra con Alessandra Celentano, è riuscito a portare 4 allievi (l’intera squadra) in finale.

Marisol, Mida, Petit e Holden erano infatti stati scelti dai due insegnanti all’inizio del Serale e con il loro talento, sotto la protezione dei loro capo squadra, sono riusciti a conquistare la finale, con Marisol è anche arrivata seconda. Ora però arriva una terribile rivelazione su Rudy Zerbi e a farla è stata proprio un’altra ex allieva della scuola.

Terribile rivelazione su Rudy Zerbi dopo Amici: la verità sul cambio di squadra di Lil Jolie

Lil Jolie è sicuramente stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici e, intervistata da Lorella Cuccarini nel suo format su YouTube “Dimmi di Te”, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa raccontando alcuni episodi della sua avventura nella scuola.

L’ex allieva ha raccontato di aver sognato il momento in cui la carta avrebbe mostrato il suo nome come eliminata della puntata. In quel momento non si è scoraggiata ma anzi ha capito che era il momento di impegnarsi ancora di più per raggiungere i suoi obiettivi.

Dunque aveva preso bene l’eliminazione, ma oggi sente l’amaro in bocca. Alla Cuccarini ha detto che riguardando la finale ha pensato: “Sarebbe stato bello esserci”. Il suo percorso è stato a volte duro e lei stessa ha ammesso di aver sbagliato tante volte, non essedo riuscita a mantenere il sangue freddo.

Ha parlato anche dei rapporti nati nella scuola e sente di aver legato maggiormente con Gaia. Per quanto riguarda i professori, non si è potuto non parlare del fatto che inizialmente lei faceva parte della squadra di Rudy Zerbi ma poi, prima del Serale, è entrata a far parte della squadra di Anna Pettinelli che voleva valorizzarla di più.

La cantante ha detto che all’inizio si sentiva nella squadra dei “fighetti” ma poi è successo qualcosa che l’ha fatta sentire incompresa e a quel punto è arrivata la Pettinelli, prendendo la cosa come un segno del destino. “La mia è stata una scelta sicuramente emotiva però già stavo pensando che io avevo bisogno di essere valorizzata di più”, ha confessato Lil Jolie.

La scelta della cantante le ha così permesso di accedere al Serale, cosa non scontata se fosse rimasta nella squadra di Rudy Zerbi che, sebbene l’avesse scelta all’inizio del programma, l’ha sacrificata in quella fase preferendo altri allievi a lei.