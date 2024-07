Beautiful, Sheila e Deacon rischiano tutto: cosa svelano le anticipazioni

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni svelano che Deacon e Sheila rischieranno tutto

In onda da oltre trent’anni, Beautiful continua ad appassionare sempre di più i telespettatori, questi infatti puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, novità e colpi di scena non mancano mai e stupiscono sempre tutti.

Nei precedenti episodi dell’amatissima soap opera americana Liam si è recato dal padre e per l’ennesima volta ha provato a convincerlo a mettere fine alla sua relazione con Sheila, ma è stato del tutto inutile. Lei intanto si è recata a sorpresa a casa di Deacon al quale ha confessato che è molto pesante per lei vivere con Bill, poi i due si sono poi baciati appassionatamente.

Bill Spencer, confessandosi con suo figlio, rivela che a Sheila gliela farebbe pagare molto cara se dovesse scoprire che lo tradisce, e naturalmente ancora non sa che la donna è stata a casa di Deacon e che i due si sono fatti travolgere dalla passione.

Anticipazioni Beautiful: Sheila tradisce Bill, capisce che è in pericolo

Le anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che andrà in onda sabato 13 luglio fanno sapere che Thomas giurerà ad Hope di essere cambiato davvero, questa volta, e le dirà anche che per Douglas sarebbe molto importante vederli lavorare di nuovo insieme.

Durante un confronto con Bill Spencer, Liam cercherà ancora di fargli confessare come mai ha deciso di salvare Sheila dalla prigione e ha iniziato una relazione sentimentale con lei. Nel frattempo la Carter sarà ancora a casa di Deacon, dove i due si sono lasciati travolgere da un momento di passione. La donna si renderà presto conto che tradendo Bill non solo rischia di tornare in carcere, ma mette a rischio l’incolumità sua e di Deacon.

Intanto Taylor proverà a convincere Brooke del fatto che il figlio è pronto a tornare a lavorare insieme a Hope e la rassicurerà dicendo che Thomas non rappresenta più una minaccia. Come andrà a finire? Le anticipazioni non rivelano ulteriori dettagli, e quindi non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Una cosa è sicura, i colpi di scena non mancheranno di certo