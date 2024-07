Conti correnti, la classifica dei migliori

Volete aprire un nuovo conte corrente, ma non avete idea di quale scegliere? Ecco una lista che potrebbe aiutarvi a decidere

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, dovrà prendere, o ha già preso, una decisione fondamentale per le proprie finanze: quale conto corrente aprire. Sono davvero molti i criteri che vanno tenuti bene a mente prima di fare una scelta simile, motivo per cui tante persone si affidano ai consigli di terze persone o siti. Per nostra fortuna, però, il sito Money.it ha stilato una classifica dettagliata dei migliori conti correnti disponibili in Italia nel 2024. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

State per aprire un conto corrente? Ecco cosa dovete sapere prima di farlo

Oggi, possedere un conto corrente bancario o postale è essenziale e soprattutto indispensabile (ad esempio, per l’accredito dello stipendio o della pensione), ma trovare l’opzione più adatta non è sempre facile. Ciascuno di noi ha esigenze differenti: chi viaggia spesso, ad esempio, necessiterà di un conto molto flessibile, con basse commissioni per le operazioni internazionali e carte di credito o debito valide anche fuori dall’UE. Un giovane potrebbe, invece, cercare un conto corrente economico, possibilmente online e senza spese, o comunque con vantaggi esclusivi. Al contrario, una persona anziana potrebbe preferire un conto corrente tradizionale, di facile utilizzo e con un’ampia assistenza tecnica.

Come scegliere il miglior conto corrente in base alle proprie necessità

Prima di tutto, è essenziale comprendere il concetto di conto corrente, il suo scopo e soprattutto le normative che lo definiscono. Quando si decide di aprire un conto corrente, sia per la prima volta che in seguito, è cruciale avere chiare le proprie esigenze in questo senso. Come accennato in precedenza, la scelta del miglior conto corrente richiede una valutazione attenta di vari aspetti.

La prima considerazione fondamentale riguarda l’utilizzo che si vuole fare del conto. Ad esempio, uno studente giovane potrebbe necessitare di un conto con bassi costi di gestione e la possibilità di effettuare operazioni principalmente online, mentre un professionista potrebbe preferire un conto con una vasta gamma di servizi accessori e un’ampia rete di filiali facilmente raggiungibili. È cruciale valutare le commissioni e i costi associati al conto corrente, come i canoni mensili, le spese per prelievi da sportelli automatici di altre banche, le tariffe per bonifici e altre operazioni finanziarie.

Un altro aspetto essenziale da considerare è la presenza e l’efficienza delle piattaforme online e mobile. Con l’evoluzione verso la digitalizzazione, avere un’app bancaria intuitiva e efficiente può fare la differenza nella gestione quotidiana delle proprie finanze. È importante verificare se la banca offre servizi come il deposito di assegni tramite app, notifiche in tempo reale per le transazioni e strumenti di budgeting che facilitano il controllo delle spese.

La disponibilità di servizi aggiuntivi come carte di credito, prestiti personali e mutui può essere un altro elemento decisivo nella scelta del conto corrente. Alcune banche offrono pacchetti che includono questi servizi con condizioni vantaggiose per i propri clienti, il che rappresenta un beneficio significativo per coloro che necessitano di accesso al credito o intendono pianificare acquisti importanti.

Per chi viaggia frequentemente o effettua transazioni internazionali, è fondamentale valutare le condizioni applicate ai prelievi e ai pagamenti all’estero. Alcuni conti correnti offrono vantaggi notevoli in questo senso, come l’assenza di commissioni per i prelievi all’estero o tassi di cambio favorevoli.

La sicurezza rappresenta un altro aspetto cruciale da considerare. Verificare che la banca adotti sistemi avanzati di protezione per le transazioni online e i dati personali è di fondamentale importanza. Molte istituzioni bancarie implementano autenticazione a due fattori e altre misure di sicurezza per garantire la massima protezione delle operazioni.

Inoltre, la reputazione e il servizio clienti della banca sono elementi essenziali da valutare. Una banca con una buona reputazione e un servizio clienti efficiente può fare la differenza in situazioni di emergenza o necessità. Consultare recensioni e confrontare le esperienze di altri clienti può fornire utili indicazioni sulla qualità del servizio fornito.

La classifica dei 5 migliori conti correnti

Come abbiamo detto, il sito Money.it ha deciso di facilitare la vita a coloro che stanno per aprire il proprio conto corrente stilando la classifica dei migliori disponibili in Italia. Ecco la top 5 nel dettaglio.



Conto corrente Arancio

Il conto corrente Arancio di ING, con canone gratuito, rappresenta una soluzione economica e flessibile, oltre che vantaggiosa, e si posiziona al vertice nella classifica dei migliori conti online. Essendo una realtà completamente digitale, è possibile aprire il conto con pochi semplici passaggi, anche tramite SPID, e gestire tutto comodamente tramite l’applicazione. Il conto offre gratuitamente una carta di debito Mastercard, bonifici SEPA fino a 50.000 euro, e la possibilità di eseguire pagamenti F24, MAV e RAV, tutto senza alcuna spesa nella versione light. Per quanto riguarda il Conto Corrente Arancio Più, che prevede l’accredito di stipendio o pensione senza costi, si ottiene in aggiunta il canone gratuito per la Carta di Credito Mastercard Gold, prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa, bonifici istantanei, oltre ai servizi inclusi nella versione light. In assenza di accredito di stipendio, il canone è di 5 euro.

Revolut

Revolut si distingue come una delle più riuscite startup nel settore fintech, avendo iniziato nel 2015 e stabilito la sua sede nel Regno Unito. È nota per offrire servizi bancari, inclusi conti correnti online senza alcun costo. I suoi utenti apprezzano particolarmente la facilità d’uso dell’applicazione, che consente di effettuare bonifici, monitorare gli accrediti, gestire le spese e le finanze personali. L’apertura del conto è rapida e semplice. Inoltre, Revolut rappresenta una soluzione ideale per coloro che sono cauti nell’acquistare online: offre carte virtuali usa e getta che generano dati identificativi temporanei dopo ogni transazione.

WeBank

Con l’offerta attuale, il conto corrente di WeBank, tra i migliori disponibili online, non impone canoni annuali se viene accreditato lo stipendio. Inoltre, per giacenze tra i 3.000 euro e i 100.000 euro, è previsto un tasso lordo annuo del 3% come remunerazione. Tuttavia, queste condizioni si applicano solo se il cliente è considerato nuovo, ossia non ha aperto alcun conto con WeBank o Banco BPM nei sei mesi precedenti. È possibile aprire il conto tramite SPID, permettendo una procedura di apertura in meno di 72 ore.

SelfyConto Mediolanum

SelfyConto è un conto corrente online fornito da Banca Mediolanum che richiede un canone annuo di 3,75 euro/mese (gratuito per tutti nel primo anno), condizione che può essere azzerata in modo promozionale. Questa promozione si applica se si sottoscrive un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo, o se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro, o se il titolare ha meno di 30 anni. Tutti i bonifici e i prelievi sono gratuiti, così come la carta di debito inclusa nel servizio, mentre la carta di credito comporta un costo annuo di 12 euro.

Illimity Bank

Il canone del conto corrente Classic offerto da Illimity Bank è di 0 euro, a tempo indeterminato, qualora venga accreditato lo stipendio o la pensione, o si attivino linee di deposito non svincolabili per almeno 5.000 euro. In mancanza di queste condizioni, il costo mensile è di 3 euro, tuttavia l’offerta di servizi è estremamente vantaggiosa. Fondata nel 2019 come banca digitale, Illimity ha rapidamente acquisito una solida reputazione nel settore grazie alla sua offerta flessibile che si rivolge non solo ai giovani ma a tutti coloro che cercano uno dei migliori conti correnti, affidabile, veloce e facile da usare. Con questo conto, ad esempio, i bonifici istantanei sono gratuiti, così come la carta di debito. È inoltre disponibile un conto deposito che offre tassi d’interesse fino al 3,90%, oltre alla possibilità di effettuare 3 prelievi gratuiti al mese in area euro.