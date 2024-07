Temptation Island, finale inaspettato: fan sotto shock, non era mai accaduto prima

Temptation Island si chiuderà con un finale del tutto inaspettato: quello che accadrà lascerà spiazzati i telespettatori.

La nuova edizione di Temptation Island sta riservando parecchi colpi di scena. Dopo la presentazione delle coppie nella prima puntata, i fidanzati e le fidanzate sono andati nei rispettivi villaggi per restarci ventuno giorni. Christian e Ludovica hanno già avuto modo di confrontarsi durante il falò. Il ragazzo, dopo aver visto le immagini della sua ragazza nel bagno insieme a un tentatore, ha deciso di chiudere la loro relazione.

Non va bene nemmeno per Lino e Alessia: il giovane è sempre più vicino alla tentatrice Maika e non ha nascosto il forte interesse che prova nei suoi confronti. La sua fidanzata, spiazzata da quanto visto, ha già chiesto per ben due volte un incontro. Anche tra Jenny e Tony la situazione sembra si stia complicando giorno dopo giorno.

Lui ha raccontato di avere una doppia vita, facendo riferimento a dei presunti tradimenti, e lei è rimasta completamente sconvolta dalla verità. Nelle prossime puntate ci saranno nuovi colpi di scena e secondo le anticipazioni ci sarà un finale inaspettato.

Temptation Island, ci sarà un finale del tutto inatteso: decisione clamorosa delle coppie

Nelle prossime puntate di Temptation Island l’attenzione si concentrerà ancora una volta su Jenny e Tony e soprattutto sul comportamento di quest’ultimo. Il ragazzo continua infatti a mostrarsi sempre più aperto nei confronti delle altre ragazze e inoltre si è lasciato andare a confessioni su cose di cui la sua fidanzata non era a conoscenza. Ma a quanto pare le sorprese non finiscono qui, infatti, secondo le indiscrezioni, ci sarà un finale a sorpresa.

Da quanto trapela, pare che la permanenza sia durata solo dieci giorni invece dei ventuno programmati. Sembrerebbe infatti che i fidanzati e le fidanzate, dopo quanto accaduto nei rispettivi villaggi, abbiano deciso di uscire in anticipo. La quarta puntata andrà in onda il 18 luglio e quello accadrà lascerà i telespettatori spiazzati. Dato che ormai Temptation Island è entrato nel vivo, non è da escludere che altre coppie decidano di affrontare il falò di confronto.

Le ultime due puntate, invece, dovrebbero andare in onda mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, come fa sapere Boomerissima su X. Questo vuol dire che il reality non proseguirà ad agosto, come invece si era detto fino a qualche settimana fa. Le indiscrezioni dicono che nella quarta settimana del mese di luglio Temptation Island regalerà un mare di emozioni: le coppie rimaste dovranno infatti prendere una decisione sul futuro del loro rapporto.