Toscana, puoi ricevere fino a 30mila euro se decidi di trasferirti, ecco come candidarsi

Se hai sempre desiderato vivere in Toscana dovresti pensare seriamente di cogliere questa opportunità concessa dalla Regione Toscana

La Regione Toscana ha deciso di lanciare un bando piuttosto particolare e la notizia sta facendo il giro del mondo.

Questo bando prevede un contributo di 30mila euro a chiunque decida di trasferirsi a vivere in un piccolo comune montano della Toscana.

Il nome del bando è “Residenziali in montagna 2024” ed è finalizzato al ripopolamento di alcune zone poco abitate, favorendone economia e sviluppo. Infatti, le mete papabili dovranno essere tutte popolate da meno di 5.000 abitanti.

L’aspetto interessante è che il bando è rivolto non solo ai cittadini italiani ma a tutta Europa o ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di durata pari o superiore ai 10 anni.

Così le porte della Toscana si aprono e accolgono tutti, o almeno coloro che rispettano i requisiti di ammissibilità che stiamo per elencarvi.

Requisiti di ammissibilità

Addentriamoci un secondo a livello burocratico nel bando per capire quali sono i requisiti da soddisfare per poter fare domanda:

1) Essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea oppure essere soggetto extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 286/1998;

2) Essere maggiorenne;

3) Essere residente in un comune italiano risultante non montano dall’ultimo dato Istat ufficiale disponibile alla data di adozione del decreto dirigenziale di approvazione del bando (allegato 2 al decreto 12500 del 6 giugno 2024).

Un’occasione da cogliere

L’occasione sicuramente è d’oro. Insomma, si tratta di trasferirsi in un vero e proprio paradiso terrestre, circondati da natura e silenzio, e venire pure ricompensati con una cifra fino a 30 mila euro.

Per tentare di aggiudicarvi il bando, basta compilare l’apposita domanda nell’intervallo di tempo previsto, ovvero dal 13 al 27 luglio.

Ecco le dichiarazioni di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che si è espresso in merito agli obiettivi dell’iniziativa:

“Vogliamo sostenere in maniera significativa la qualità della vita e le condizioni di sviluppo di aree alle quali vogliamo continuare a dare un’azione costante e incisiva e il bando sulla residenzialità, incoraggiando nuovi stili di vita dà una nuova vita a luoghi dove possono crescere nuove comunità e quindi sviluppo e crescita.”

Mentre la vicepresidente e assessora alle aree interne, Stefania Saccardi, sottolinea come i borghi toscani siano delle perle da riscoprire e che questo bando si rivolge soprattutto ai giovani:

“Le montagne toscane sono territori dalla bellezza unica con borghi da riscoprire che pagano però lo spopolamento. Decidere di vivere in uno di questi comuni è dunque una sfida e un’opportunità, soprattutto per i giovani e il bando, dando una possibilità concreta alla montagna, offre anche l’occasione di una scelta di vita nuova.”

Dettagli burocratici riguardo al bando della Toscana

Il bando prevede che l’entità massima del contributo non possa essere superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi relativi all’acquisto dell’immobile. Con un tetto, appunto, di 30.000 euro. Il bonus è inerente esclusivamente all’acquisto dell’immobile o alle spese relative.

Il contributo del bando è cumulabile con altri bonus portati avanti dalla Regione o dallo Stato per gli aventi diritto, ma non può essere superiore alla spesa sostenuta per l’intervento.

Se avete sempre desiderato vivere in Toscana, questa è la vostra occasione.