Il Paradiso delle Signore torna presto in tv: c’è uno spoiler che sta sconvolgendo i fan

C’è la data di esordio della nona stagione de Il Paradiso delle Signore: nei nuovi episodi la trama porterà in scena inaspettate novità.

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa ad inizio maggio 2024 con l’uscita di scena di Vittorio Conti e Matilde. I due innamorati sono scappati in seguito alla denuncia di Tancredi ai danni di sua moglie. L’ha infatti denunciata per adulterio e abbandono del tetto coniugale, facendole rischiare il carcere. Per questo il proprietario del grande magazzino ha deciso di scappare all’estero con lei per non farsi trovare.

Dopo l’ultima puntata, Alessandro Tersigni – l’attore che interpreta Conti – ha rivelato che nei nuovi episodi non ci sarà, dato che vuole prendere una pausa per fare altre esperienze. Tornando alla trama, Maria Puglisi è partita invece per Parigi, insieme a Matteo, per un nuovo lavoro. Marcello ha scoperto che l’affare con Hofer non era altro che una trappola messa in piedi da Umberto per screditarlo agli occhi di Adelaide. E con la nuova stagione ci saranno – come riportano le anticipazioni – parecchi colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore, quando torna in tv e le anticipazioni: grosso cambiamento per Adelaide

Le nona stagione de Il Paradiso delle Signore dovrebbe partire il 9 settembre 2024. Non manca quindi molto alla messa in onda dei nuovi episodi che, a quanto pare, saranno ricchi di colpi di scena e di inaspettate sorprese. Secondo le anticipazioni trapelate nei giorni scorsi, a Milano arriverà un personaggio di cui tanto si è parlato in precedenza, ovvero la figlia di Adelaide.

Adelaide ha aveva deciso di trascorrere un po’ di mesi a Ginevra con Odile proprio per stare con lei e ritrovare quel legame che non avevano mai avuto. Ma l’arrivo della ragazza nella grande città potrebbe provocare conseguenze molto importanti, dato che potrebbe avere un ruolo centrale non solo negli affari di sua mamma ma anche nella sua vita privata. Non è escluso infatti che possa trovarsi in contrasto con Marcello o che possa addirittura innamorarsi di lui o di Umberto.

Il Paradiso sarà invece portato avanti, dopo la partenza di Vittorio con Matilde, da Roberto Landi che sarà affiancato da Marcello. Adelaide potrebbe però sostenerli in un momento così importante. Umberto vivrà un periodo di grosse difficoltà: la Galleria Milano Moda rischierà il fallimento e per questo Marta farà di tutto per aiutare suo padre. Irene tornerà a Milano, dopo il viaggio a Londra, con un nuovo look e anche Matteo tornerà nel grande magazzino. L’arrivo del giovane potrebbe però portare grandi sorprese, che riguardano la sua amata Maria.