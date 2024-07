Alessandra Celentano irriconoscibile: il look insolito sfoggiato in spiaggia

Alessandra Celentano ha sorpreso i follower mostrandosi in spiaggia con un look completamente diverso dal solito.

Alessandra Celentano è oggi un personaggio di spicco della televisione italiana. È stata in passato una ballerina di successo e in seguito si è affermata come insegnante e coreografa. Da oltre 15 anni fa parte del cast di Amici, dove riveste il ruolo di maestra di danza classica. La sua presenza non passa di certo inosservata, infatti è sempre molto schietta, non solo nei confronti degli allievi ma anche degli altri professori.

È molto diretta e severa con i giovani concorrenti del talent show di Maria De Filippi, e per questo molto spesso diventa protagonista di scontri molto accesi. Non tutti accettano le sue critiche ritenendole troppo dure e pretende sempre disciplina e tecnica. Negli ultimi due anni ad Amici ha sorpreso, in particolare, il suo aspetto: la maestra ha deciso di mettere in atto dei continui cambiamenti che riguardano soprattutto i capelli. E a quanto pare continua a seguire questa abitudine, dato che di recente si è mostrata con un nuovo inaspettato look.

Alessandra Celentano, con questo look è irriconoscibile: ecco il nuovo taglio di capelli

Dopo la fine della ventitreesima edizione di Amici– che ha visto arrivare in finalissima la sua allieva Marisol – Alessandra Celentano ha deciso di dedicarsi un po’ a se stessa. Oltre comunque a portare avanti altri progetti, lontani al momento dalla scuola, ma sempre nell’ambito della danza, sta trascorrendo qualche giorno in vacanza. Si sta godendo la stagione estiva, coccolata dal sole caldo e dall’acqua del mare.

Negli ultimi giorni ha sorpreso i fan pubblicando una foto in cui appare in spiaggia con un look decisamente diverso da quello che negli ultimi anni ha mostrato nel talent. La maestra, nel post che ha condiviso sul suo canale Instagram, oggi seguito da oltre seicento mila follower, ha infatti sfoggiato una chioma nuova: ha osato con la frangetta, mantenendo capelli molto lunghi. Anche il colore non è esattamente lo stesso.

Fino a qualche mese fa, infatti, aveva una tonalità più chiara, quasi tendente al bianco, ma con qualche sfumatura scura. Da questa foto è evidente che ha deciso di cambiare e che abbia scelto di accentuare il colore con una nuance tendente al castano, ma comunque sempre mantenendo il colore bianco-grigio. A corredo dello scatto ha scritto: “Pensando“, e in tanti, in men che non si dica, hanno commentato il suo nuovo look: moltissimi fan le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza al naturale.