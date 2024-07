Tale e Quale Show, Conti strappa a Mediaset la star: “Super concorrente”

Carlo Conti vuole un volto molto amato di Mediaset come concorrente di Tale e Quale Show. Ecco di chi si tratta.

È terminata la seconda ondata di provini per la prossima attesissima edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti sta infatti lavorando duramente alla composizione del cast del programma che inizierà a settembre e ha scelto la sostituta di Loretta Goggi nella giuria.

Si tratta infatti di Alessia Marcuzzi, che completerà il terzetto dei giudici, insieme a Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Non ci sarà invece un quarto giudice fisso come si era vociferato qualche tempo fa. Ma la cosa più interessante è che fra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show potrebbe arrivare anche un volto molto amato di Mediaset. Ecco di chi si tratta.

Il volto Mediaset che potrebbe partecipare a Tale e Quale Show: Carlo Conti vuole l’ex gieffina

Il prossimo 19 luglio verranno presentati i palinsesti Rai e Carlo Conti annuncerà i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show che comincerà il 27 settembre. Negli ultimi giorni è terminata la seconda ondata di provini a personaggi famosi e fra questi è stata avvistata anche una delle concorrenti più amate dell’ultimo Grande Fratello.

Si tratta di un volto importante di Mediaset: infatti è arrivata seconda nel famoso reality di Canale 5 ed è attualmente molto seguita sui social. Lei è Beatrice Luzzi e pare che Carlo Conti possa strapparla a Mediaset per averla come concorrente di Tale e Quale Show 2024.

Non si sa ancora se l’attrice ex gieffina sarà fra i concorrenti del programma Rai ma si è sottoposta ai provini insieme a tanti altri personaggi famosi, come la showgirl Angela Melillo, le cantanti e showgirl Pamela Petrarolo e Justine Mattera, il ballerino ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi Samuel Peron, l’imitatrice di Belen Rodriguez Amelia Villano e Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari.

Insomma, insieme a tutti questi vip, anche Beatrice Luzzi è stata vista nella seconda sessione di provini e c’è chi spera davvero che possa approdare sul palco di Tale e Quale Show e cimentarsi in esibizioni che la vedano trasformarsi in cantanti italiani e stranieri. Sarebbe per lei un ritorno in tv in grande stile, dopo essere stata amata ed apprezzata nella casa più spiata d’Italia. Di lei ha fatto sognare anche la sua relazione con Giuseppe Garibaldi, ma anche la sua coerenza e la sua determinazione. Insomma, fra pochi giorni sapremo davvero se Carlo Conti sarà riuscito a portarla in Rai.