Michelle Hunziker vista con lui nel dietro le quinte: affinità e sorrisi per la showgirl e l’attore hollywodiano

Michelle Hunziker è stata vista in sua compagnia, il video dei sorrisi dietro le quinte con la star ha scatenato il gossip.

L’affinità mostrata nel corso del loro incontro ha fatto impazzire i fan. Michelle Hunziker è stata avvistata in compagnia di una star di Hollywood. La conduttrice svizzera e l’attore si sono scambiati diversi sorrisi e hanno chiacchierato amabilmente dietro le quinte. Il video dell’incontro, inutile dirlo, è diventato subito virale.

La Hunziker ufficialmente è single, ecco perché vederla così sorridente con il famosissimo attore ha scatenato il gossip. Inoltre la presenza della star pare quasi che l’abbia messa un po’ in imbarazzo. Del resto stiamo parlando di un degli attori più famosi e amati al mondo.

Michelle Hunziker con la star di Hollywood dietro le quinte: il VIDEO dice che tra i due c’è sintonia

Michelle Hunziker è stata la presentatrice dell‘evento musicale durato tre giorni e organizzato per celebrare i trent’anni di carriera di Andrea Bocelli. All’evento, svoltosi sul palco del Teatro del Silenzio nel paese di Lajatico, in provincia di Pisa, hanno partecipato moltissimi vip nostrani ma anche tantissime star internazionali.

E c’era anche un divo di Hollywood che Michelle Hunziker ha incontrato e con il quale si è divertita a chiacchierare. Dopo l’incontro della conduttrice svizzera con Ed Sheran e Will Smith, la show girl si è divertita a scambiare due parole con Johnny Depp. Come si evince dalle immagini dell’incontro, tra i due si è creata una certa sintonia.

La Hunziker ha sorriso più volte alla star e anche l’attore sembra essere rimasto ammaliato dal fascino della conduttrice svizzera. Del resto Michelle era davvero raggiante, indossava un abito principesco e la sua bellezza ha colpito tutti. L’evento dedicato al trentesimo anno di carriera di Andrea Bocelli è stato un vero successo, emozionante e ricco di sorprese. Un impegno importante per la show girl che si prepara a vivere le vacanze.

La conduttrice svizzera non ha altri impegni lavorativi e può finalmente staccare la spina. Non si sa ancora quale meta abbia scelto per le sue vacanze. L’anno scorso aveva optato per Porto Cervo in compagnia delle sue tre figlie, e chissà se sceglierà ancora una volta la Sardegna. Ad ogni modo si rilasserà in vista di una nuova stagione televisiva, durante la quale sarà ancora una volta protagonista.

La Hunziker, infatti, è una delle conduttrici di punta di Mediaset, amatissima dal pubblico per la sua simpatia e spontaneità. Un volto a cui l’azienda del Biscione non vuole assolutamente rinunciare.