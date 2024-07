Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno litigato? Arriva la risposta definitiva: tutta la verità

Sabrina Ferilli ha davvero litigato con Maria De Filippi? Arriva la risposta che fa chiarezza: un messaggio forte e chiaro

Poche parole, ma che sono servite a fare chiarezza sui rumors di questi ultimi giorni. Sabrina Ferilli ha risposto in modo inequivocabile sulla sua presunta lite con Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono anni che appaiono molto legate e non solo dal punto di vista lavorativo. Le due hanno spesso dimostrato grande affetto reciproco. Ogni volta che Sabrina ha parlato di Maria, ha sempre speso parole al miele, lodando non solo le sue capacità professionali ma anche quelle umane.

Recentemente però le due artiste sono finite al centro del gossip per alcuni rumors su una presunta lite: ecco cosa è accaduto realmente. L’attrice romana ha detto la sua su Instagram con una risposta che non ammette repliche.

Sabrina Ferilli e la lite con Maria De Filippi: tutta la verità in una risposta su Instagram

L’attrice romana ha pubblicato su Instagram una sua foto in posa e il commento “Tra le nuvole“. Oltre a ricevere come sempre tantissimi like e commenti, ha voluto rispondere alla domanda di un fan. L’artista è molto attiva sui social e oltre a condividere spesso momenti della sua quotidianità, interagisce molto volentieri con i suoi follower. Uno di loro le ha chiesto se ha davvero litigato con Maria, visto che non le vedeva più insieme.

La domanda è stata posta con tanti errori grammaticali. Errori che hanno attirato l’attenzione di Sabrina Ferilli, la quale ha deciso di rispondere in modo ironico, usando il romanesco: “Amore mio se non ripartimo dalle elementari manco te risponno!”. Insomma, visto il tono della riposta, pare evidente che tra Maria e Sabrina in realtà non è accaduto nulla.

Anzi, proprio in questo periodo le due stanno trascorrendo molto tempo insieme perché sono iniziate le riprese di Tu sì que vales. Come ogni anno, le registrazioni del programma che va in onda in autunno su Canale Cinque iniziano a fine luglio. Anche per questa edizione la Ferilli farà parte della giuria popolare. Invariato anche il resto del cast dei giudici e dei conduttori.

Pare sia confermata anche la presenza di Giovannino, mascotte del programma insieme all’attrice romana. Insomma nessuna lite: Maria e Sabrina sono più amiche che mai e la loro collaborazione prosegue a gonfie vele, con grande soddisfazione per entrambe.