Kate Middleton il video che ribalta tutto su Wimbledon: “Occhiali scuri e lacrime”

Kate Middleton, spunta il video a Wimbledon che svela un retroscena inedito: “Occhiali scuri e lacrime”, cosa è successo.

Dopo la partecipazione lo scorso 14 giugno al Trooping The Colour, il 14 luglio la Principessa del Galles Kate Middleton è tornata ufficialmente a mostrarsi in pubblico in occasione della finale del torneo di tennis di Wimbledon tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Per l’occasione i sudditi inglesi e il resto del mondo l’hanno accolta con grande entusiasmo, dedicandole una vera e propria standing ovation. Un momento davvero molto emozionante a cui ha partecipato anche la figlia Charlotte, mentre il marito William e il primogenito George erano impegnati in Germania con la finale degli Europei di calcio.

Solo negli scorsi giorni, però, è emerso un retroscena inedito inizialmente sfuggito agli occhi indiscreti dei presenti e delle telecamere. Un video diventato virale sui social che ha mostrato un dettaglio del tutto inaspettato sulla Principessa. Ecco che cosa è successo.

Kate Middleton, il video che ribalta tutto su Wimbledon: dettaglio inedito

Negli scorsi giorni ha iniziato a circolare in rete un video che mostra un dettaglio inedito a proposito della partecipazione di Kate Middleton alla finale del torneo di tennis di Wimbledon. Inizialmente questo retroscena era sfuggito sia agli occhi dei presenti, sia all’obiettivo delle telecamere.

A distanza, però, di qualche tempo il filmato ha cominciato ad impazzare sui social, svelando un lato nascosto del carattere della Principessa del Galles. In pratica, le immagini mostrano una Kate visibilmente emozionata dopo la standing ovation ricevuta dal pubblico, che ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza nei confronti della donna, al momento ancora impegnata nella sua personale battaglia contro il cancro.

Il nuovo filmato porrebbe, dunque, l’accento su un’immagine della Royal Family del tutto diversa rispetto a quella a cui normalmente siamo abituati. Kate Middleton con gli occhiali da sole scuri, capace appena di trattenere le lacrime dall’emozione, diventa di fatto l’emblema di una versione più ‘autentica’ e meno distaccata della monarchia inglese.

Non è chiaro, tuttavia, se questa reazione sia stata causata dal calore dell’applauso dei presenti al torneo, dal ricordo dei mesi trascorsi in casa per concentrarsi sulle cure o dai timori per il futuro. Ciò che è certo, però, è che le immagini di Kate Middleton sopraffatta dalla commozione hanno davvero fatto il giro del mondo, lasciando tutti di stucco e mostrando un lato inedito dei reali.