INPS: per entrare sul sito puoi anche non usare lo SPID, novità da conoscere

Non solo SPID per accedere al portale dell’INPS. Ci sono altre due possibilità che permettono di approfittare dei servizi dell’ente.

I cittadini che hanno bisogno di entrare al sito ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale devono conoscere le modalità di accesso per utilizzare velocemente i servizi telematici.

In un’ottica di digitalizzazione l’INPS ha negli ultimi anni implementato i servizi online creando un sito web completo e funzionale. Il PNRR impone un’innovazione tecnologia e digitale e l’ente della previdenza sociale ha deciso di semplificare la comunicazione con i cittadini e di permettere loro di svolgere molte attività telematicamente, evitando file e lunghi tempi di attesa burocratici. Tramite il portale dell’INPS è possibile controllare il cedolino della pensione, verificare i contributi, inviare domande di Bonus e procedere con la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE.

Questi sono solo alcuni dei servizi da sfruttare ma attenzione, per entrare nell’area personale del sito tramite la quale procedere con l’attività desiderata occorre procedere con l’autenticazione tramite SPID. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale permette con un click di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in modo sicuro e rapido. Lo SPID, però, non è l’unica credenziale digitale utilizzabile.

Come entrare in MyINPS senza SPID: le due alternative

Oltre lo SPID, per accedere all’area personale MyINPS si possono utilizzare la Carta di Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi. La CIE è uno strumento di identità digitale sicuro rilasciato dallo Stato. L’accesso al sito INPS tramite CIE può essere eseguito da pc o smartphone con pochi passaggi. Basterà cliccare su Entra con CIE nel portale e seguire la procedura di autenticazione con inserimento del PIN (codice a 8 cifre rilasciato al cittadino in due parti, una stampata sulla ricevuta al momento della richiesta e l’altra spedita al domicilio).

Volendo accedere tramite smartphone occorrerà avere un device con interfaccia NFC e installare l’app CieID (gratis). Per l’accesso da PC, invece, servirà un lettore di smart card contactless o il proprio smartphone per leggere la carta. La seconda strada per entrare in MyINPS è la Carta Nazionale dei Servizi.

Si ottiene tramite tessera sanitaria e va richiesta online, presso uno sportello della Camera di Commercio o presso Enti e Associazioni convenzionati con la Camera di Commercio. Ad ogni CNS sono associati codici segreti. Il PIN che servirà in fase di autenticazione digitale e il PUK per l’eventuale sblocco del PIN. Per usare la CNS serve un Token con interfaccia USB e Bluetooth oppure una Smart Card.