Belen Rodriguez torna a sorridere: il commento di mamma Veronica svela tutto

Nuovi progetti in arrivo per Belen Rodriguez, che si è mostrata come non accadeva da tempo. Il commento della mamma non lascia dubbi.

L’addio a Mediaset sembrava potesse sancire la fine della carriera di Belen Rodriguez e invece si è trasformata in una nuova opportunità per la showgirl argentina che a partire dal prossimo autunno sarà uno dei volti nuovi di Discovery. Notizia che non ha potuto far altro che entusiasmare i suoi fan più accaniti, felicissimi di poterla vedere nuovamente protagonista in tv.

Il sorriso sembra essere finalmente tornato sul volto di Belen che tra la fine dell’esperienza con Mediaset e la separazione dal suo ex non ha vissuto un periodo propriamente felice. Ora, invece, tutto sembra destinato a cambiare in meglio, a conferma del fatto che le soddisfazioni arrivano a chi le sa aspettare. Ritorno sui social per la modella che ha deciso di mostrarsi come non faceva da tempo. Sicuramente una bella soddisfazione anche per sua mamma Veronica.

Belen Rodriguez è tornata, fan in delirio dopo il commento di mamma Veronica: gradi novità per il futuro

Belen Rodriguez e la sua famiglia hanno sempre dimostrato grande affiatamento, nella vita di tutti e giorni e quindi anche sui social dove sono sempre pronti a farsi forza a vicenda. Questa volta è toccato a mamma Veronica Cozzani fare i complimenti alla sua figlia più grande: “Bellissima quando sorride“. Questo è il commento della donna all’ultima foto di Belen, che non è solo il frutto del pensiero di una madre amorevole. Infatti, secondo molti, nasconderebbe un significato molto più profondo.

Oggi Belen sta finalmente bene con sé stessa e con le persone che ha accanto. Dopo l’interruzione del suo rapporto con l’emittente televisiva di proprietà della famiglia Berlusconi, la modella aveva vissuto un periodo di leggero sconforto. Non sapere cosa le avrebbe riservato il futuro ha trasmesso poca serenità alla showgirl che ora sta finalmente meglio. Non solo tv per lei, che è tornata ad essere anche un’importante testimonial.

I brand più importanti sono tornati a puntare su Belen, proprio come si evince dello scatto legato a un marchio importante di abbigliamento intimo da donna e che in poche ore è diventato virale. Punta su di lei anche Discovery, e la prima ad aver esultato per questo ritorno alla normalità, e perché no anche alla fama, è stata proprio la mamma della showgirl, la stessa persona che non ha mai smesso, nemmeno per un attimo, di credere in sua figlia.