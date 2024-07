In Regno Unito si venderà cibo per animali fatto con la carne coltivata

Gli animali domestici del Regno Unito assaggeranno per primi la carne coltivata all’interno delle loro scatolette

Ci si interroga ancora parecchio rispetto alla carne coltivata e alle nuove prospettive di sostenibilità relative al mondo alimentare.

Non è un segreto che l’ampio consumo di carne stia provocando ingenti danni all’ambiente, oltre ad implicare la morte di milioni di animali. Per non parlare dello spreco alimentare, della quantità ci carne che viene buttata, delle malattie che a causa di medicinali si diffondono nella popolazione… Insomma, si tratta di un tema decisamente stratificato e al centro di battiti di vario genere.

Per molti la soluzione al problema potrebbe essere la carne coltivata, ovvero un alimento che assomiglia alla carne come gusto e consistenza, ma prodotto con ingredienti alternativi non di origine animale O meglio: le cellule animali vengono coltivate in ambiente controllato senza macellare alcun capo.

I vantaggi e gli svantaggi della carne coltivata

Vediamo insieme, in breve, quali sono i vantaggi e gli svantaggi del consumo di carne sintetica o coltivata.

Da un lato la sua produzione richiede meno terra e acqua e limita le emissioni di gas serra rispetto all’allevamento tradizionale. In più, riduce ed elimina la necessità di macellare gli animali.

Gli aspetti negativi sono il costo, infatti non si tratta di un prodotto economico e le normative sulla sua produzione e vendita, che variano da paese in paese e non me permettono una commercializzazione uniforme.

Eppure il Regno Unito ha deciso di cominciare a diffonderla attraverso gli alimenti per animali.

Carne coltivata nel cibo per animali

Mentre a Singapore la carne coltivata è arrivata da poco nei supermercati, nel Regno Unito sta per approdare sugli scaffali dei negozi per animali. Ma si tratta di una sperimentazione sugli animali o di un test di mercato?

Molti hanno interpretato la scelta del Regno Unito come un tentativo di ulteriore verifica che il prodotto finale sia effettivamente commestibile. Infatti, se è 100% sicura perché non venderla direttamente nei supermercati come avviene a Singapore ma limitarla al solo uso animale?

Ma sorge anche un altro dubbio: considerato che si tratta di un prodotto costoso, perché mai il proprietario di un cane dovrebbe optare per una scatoletta di carne sintetica da dare al proprio animale domestico quando potrebbe scegliere alimenti più economici?

Meatly, il marchio che ha avuto il via libera per aggiungere carne sintetica nelle scatolette, ha sottolineato che il pollo sintetico all’interno sarà solo uno degli ingredienti presenti perciò si presuppone che i prezzi restino contenuti a causa della presenza di verdure e altre componenti più economiche.

In più, il prezzo di mercato di scatolette premium dove la qualità della carne è superiore, è paragonabile al prezzo delle scatolette Meatly e questo dimostra che i proprietari di animali tendono a spendere onerose cifre quando si tratta della dieta dei loro pet.

Tuttavia al primo quesito non c’è una risposta certa: potrebbe essere vero che il Regno Unito voglia una riprova numerica in larga scala sul mondo animale prima di commercializzare la carne sintetica ad uso umano. Ma difficilmente lo ammetterà…

In più, secondo un sondaggio dell’Universitа di Winchester, il 50% dei proprietari di animali domestici sarebbe disposto a nutrire i propri animali con carne coltivata, e il 32% la consumerebbe personalmente. Questo mostra una certa apertura mentale nei confronti della carne sintetica che fa ben sperare per il futuro.

Meatly si prepara ma non c’è ancora stato il via libera

Meatly, ad oggi, ha raccolto 3,5 milioni di sterline da parte di numerosi investitori e conta di raccoglierne ulteriori 5 milioni, nella speranza di poter abbassare i prezzi di vendita e raggiungere volumi industriali di produzione.

Ecco come Meatly racconta il suo prodotto:

Facciamo vera carne, senza animali. I nostri animali domestici possono godersi un vero e proprio pasto a base di carne senza che altri animali vengano uccisi, e nel pieno rispetto del pianeta. Stiamo dando gli ultimi ritocchi al nostro primo cibo per animali con i nostri partner e lo venderemo molto presto nel Regno Unito. Cerca semplicemente il logo “Meatly” sulle scatolette.

Insomma, a breve la carne sintetica nel cibo per animali potrebbe trasformarsi in realtà e potrebbe diventare una scelta obbligata anche per quanto riguarda i consumatori umani, soprattutto se consideriamo che la situazione ambientale non sta migliorando, anzi, abbiamo sempre di più la prova che ci vuole un cambio di rotta.

Che la carne sintetica sia davvero un modo per salvaguardare pianeta, animali e persone? Probabilmente lo scopriremo presto, anche se non in tutti i paesi del mondo.

Non ci resta che sottoporre una scatoletta Meatly, non appena arriverà, al nostro cane o al nostro gatto e chiedergli che cosa ne pensa.