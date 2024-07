Endless Love colpo di scena nelle anticipazioni turche: una vendetta spietata attende uno dei protagonisti

Cosa succederà nei prossimi episodi di Endless Love? In vista una spietata vendetta per un protagonista, cosa svelano le anticipazioni turche.

Le trame di Endless Love continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori, questi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate. L’amatissima soap opera turca va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Le trame della dizi turca continueranno a stupire non poco i tantissimi fan che quotidianamente la seguono per scoprire cosa succederà ai protagonisti. Da mesi sperano che possa esserci finalmente un lieto fine per Nihan e Kemal, ad oggi però i due non sono ancora riusciti a trovare un modo per tenere a bada Emir e poter vivere il loro amore. Intanto le anticipazioni turche svelano interessanti dettagli che faranno incuriosire ancora di più i telespettatori.

Nella seconda stagione di Endless Love Kozcuoğlu e Zeynep continueranno ad avere una relazione clandestina, lei però vorrebbe vivere il loro amore alla luce del sole. Stanca della situazione che vive ormai da mesi farà un regalo speciale al suo amato in occasione del suo compleanno. Gli regalerà una chiave che simboleggia il suo cuore, lui però la sminuirà dicendo che quella gliel’ha regalata già da tempo.

Spoiler Endless Love: Zeynep delusa da Emir, lui la ferisce ancora

Le parole dell’imprenditore deluderanno non poco la Soydere che gli chiederà di essere meno duro con lei. Non appena lui si giustificherà lei si scuserà per avergli fatto un regalo così importante.

Nei prossimi episodi di Endless Love sentendosi ancora una volta umiliata Zeynep deciderà di andare via ma Emir la fermerà e le chiederà perché dovrebbe conservare la chiave. Lei gli dirà che vorrebbe iniziare una nuova vita con lui e la piccola Deniz, Kozcuoğlu però la ferirà ancora dicendo: “Sono un uomo sposato e leale che ama sua moglie, e tu chi sei?”

La moglie di Ozan da tempo è innamorata di Emir ma ancora una volta le dimostrerà che non prova gli stessi sentimenti per lei. Per lui continuerà ad essere sempre e solo un modo per vendicarsi di Kemal. Prima di andare via Zeynep lascerà intendere di avere un piano per dividerlo da Nihan, le sue parole lo stupiranno molto. Non appena tornerà a casa la moglie vedendo la chiave gli chiederà delle spiegazioni, Kozcuoğlu le dirà che quella chiave risolverà i loro problemi.