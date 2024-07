Meghan Markle arriva in Italia e conquista tutti: c’è un dettaglio che non è passato inosservato

Colpo di scena nella calda estate 2024 di Meghan Markle: la Duchessa di Sussex lascia ancora a bocca aperta…

Per la serie “incontri ravvicinati”, Meghan Markle è stata avvistata a pranzo con l’attrice Kimberly Williams Paisley nel ristorante italiano Le Lune di Montecito, in California. In procinto di festeggiare i suoi 43 anni il prossimo 4 agosto, l’ex attrice ha dimostrato ancora una volta il suo innegabile senso dello stile e della bellezza. Durante questo pranzo informale, ha sfoggiato una manicure che è destinata a diventare un must dell’estate: le unghie bianco latte. Ecco il retroscena.

La scelta di Meghan di abbinare una manicure così elegante a un capo altrettanto classico come la camicia bianca, è stata notata e ammirata. Jeans chiari con risvolto hanno completato il look semplice ma sofisticato. Il dettaglio beauty che ha catturato l’attenzione di molti è stato però il suo chignon improvvisato con scriminatura centrale, un’acconciatura che ha accentuato il suo fascino naturale.

Lo stile di Meghan Markle ai raggi X: arrivata in Italia super chic

Le unghie bianco latte di Meghan Markle non sono una novità. La Duchessa ribelle ha dimostrato di apprezzare questa tonalità in varie occasioni, e la sua scelta non è mai sembrata così azzeccata come durante questa uscita estiva. Le unghie candide, in pendant con la camicia dello stesso colore, hanno creato una sintonia perfetta con l’outfit, confermando che a volte la semplicità è la scelta più elegante. Questo look è un’ispirazione per chiunque desideri una manicure chic e senza tempo per l’estate. Con la pelle abbronzata, il bianco latte crea un contrasto sublime che esalta la tintarella e illumina l’intero aspetto.

Ma la manicure bianco latte non è una novità limitata ai look casual. La Duchessa di Sussex ha dimostrato che questa scelta è un passe-partout, abbinandola con maestria anche al classico tubino nero. Durante il suo recente tour in Nigeria, invece, la stessa Meghan ha scelto un approccio diverso, optando per un look più naturale.

Le sue unghie nude, sempre curatissime e corte, seguivano una tendenza molto popolare in quel momento. La scelta di non applicare smalto, o di usarne uno molto discreto, riflette la filosofia della manicure giapponese e della tendenza “BB cream”, che enfatizzano la bellezza naturale e la salute delle unghie. Noblesse oblige.