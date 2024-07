Cosa fanno Jenny e Tony dopo Temptation Island: l’indiscrezione sul futuro

Jenny e Tony hanno concluso la loro esperienza nel programma Temptation Island: ecco cosa fanno dopo la partecipazione al reality

L’edizione estiva di Temptation Island è giunta al termine, e adesso arrivano le prime indiscrezioni e le prime conferme sul destino delle coppie partecipanti. Quella composta da Jenny e Tony ha saputo conquistare fina da subito il pubblico. I due ragazzi sono arrivati fino all’ultima puntata per decidere che fine avrebbe fatto la loro relazione.

Alla fine hanno deciso di tornare a casa insieme, ma con diverse postille sul loro rapporto. Lei ha chiesto e ottenuto maggiore libertà, quindi potrà viaggiare, partecipare a serate e vestirsi come meglio crede, mentre lui dovrà abbandonare la sua doppia vita divisa tra locali mondani e casa, nonostante per lavoro pare faccia il dj e il produttore musicale.

Come abbiamo visto in ‘Un mese dopo…’ su WittyTv, la coppia sta insieme anche lontano dalle telecamere. Tony ha confermato la sua volontà di cambiare e Jenny adesso ha molte meno limitazioni. La ragazza, più volte manipolata dal suo fidanzato, ha detto: “Questo mese è stato di prova per Tony, volevo capire se Mr. Hyde di cui ci ha parlato potesse uscire fuori di nuovo. Se esce, rischia di grosso”.

La rivelazione clamorosa su Jenny e Tony dopo Temptation Island: cosa faranno dopo il reality di Canale 5

Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio, perché a mettere ulteriore pepe sulla vicenda ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, che su Instagram ha lanciato un’indiscrezione a sorpresa sulla coppia.

Persone vicine ai due ragazzi hanno detto alla Marzano che Jenny e Tony sono convinti dell’utilità della partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia perché lei spera di fare carriera nel mondo dello spettacolo, mentre lui si è fatto conoscere al grande pubblico, cosa molto importante per il suo lavoro.

Ma su quest’ultima questione la Marzano ha commentato con tono ironico: “E quale sarebbe?”. Perché in effetti non si è ben capito cosa faccia Tony di mestiere. Vedremo, dunque, se quest’importante rivelazione sarà confermata e se Jenny sarà di nuovo protagonista in un programma, magari dal prossimo autunno in poi. Intanto i fan sperano che la prosecuzione della loro relazione sentimentale non sia momentanea ma che rispecchi sentimenti veri e duraturi.