Ballando con le Stelle, nel cast anche l’ex superstar de I Cesaroni: ‘bomba’ inaspettata

Nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle anche l’ex volto de I Cesaroni: una bellissima sorpresa per il pubblico.

Milly Carlucci sta definendo il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. A tal proposito, sono già tre i nomi dei concorrenti confermati in queste ultime ore attraverso un video realizzato proprio dai diretti interessati e pubblicato sul profilo social del programma tv. Si tratta più precisamente della showgirl Federica Nargi, dell’attore Francesco Paolantoni e della cantante Nina Zilli. Ma ne mancano ancora altrettanti e la scelta non è così facile.

Tra questi, potrebbe far parte lei, l’amatissima star della serie tv I Cesaroni, iconica fiction Mediaset pronta per tornare sul piccolo schermo. In questi lunghi anni, a parte qualche sporadico progetto, l’attrice è sparita dalla televisione. Tuttavia, adesso, parrebbe intenzionata a far parlare nuovamente di sé riconquistando la fama di cui godeva fino a qualche tempo fa.

Ballando con le Stelle, nel cast l’ex star de I Cesaroni: l’indiscrezione sull’attrice

La lista dei provinati è infinita e Milly Carlucci ancora deve decidere chi completerà il cast della 19^ edizione del dancing show. Spuntano nomi di grandi personalità, come riportato da Tv Blog, ad esempio Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, gli attori di Mare Fuori Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas, le colleghe di Milly Carlucci Caterina Balivo e Andrea Delogu, l’ex velina Melissa Satta, Sonia Bruganelli oppure il giornalista Alan Friedman.

In aggiunta a questi nomi ci sarebbe un’attrice che il pubblico conosce molto bene, ovvero Margot Sikabonyi, che ne I Cesaroni interpretava Lisa, la sorella di Diego (Beniamino Marcone). L’attrice romana si è fatta conoscere anche per il ruolo di Maria Martini in Un Medico in Famiglia. Da un po’ di tempo e lontana dai riflettori, ma nel frattempo è diventata mamma e insegnante di yoga. Recentemente ha lavorato nel film tv Bocche Inutili, ambientato durante l’Olocausto.

Ora potrebbe calcare la pista da ballo nella trasmissione più seguita del sabato sera? È ancora presto per dirlo, sebbene vi siano buone speranze. Per scoprire i prossimi concorrenti del dancing show, non resta dunque che monitorare l’account Instagram di Ballando con le Stelle perché è proprio attraverso questo canale che verranno annunciati, man mano, i prossimi ballerini vip. L’appuntamento che segnerà il debutto di questa nuova edizione è fissato al 28 settembre su Rai1.