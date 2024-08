“Profondamente scioccati”, Re Carlo e Camilla mai visti cosi: il tragico episodio

La coppia reale inglese non nasconde il proprio turbamento per quanto accaduto nelle scorse ore: ecco il retroscena.

Il Re Carlo e la Regina Camilla si sono detti “profondamente scioccati” da un terribile evento che di recente ha sconvolto la comunità inglese e internazionale. Il monarca, di 75 anni, e sua moglie, 77, hanno espresso il loro dolore e la loro vicinanza alle vittime e alle loro famiglie attraverso un toccante messaggio sul profilo X della Famiglia Reale: “Siamo rimasti profondamente scioccati nell’apprendere del terribile incidente avvenuto oggi”.

“In momenti come questi, è difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore e la tristezza che proviamo. Mandiamo le nostre più sincere condoglianze, preghiere e profonde simpatie alle famiglie e ai cari di coloro che hanno tragicamente perso la vita.” – hanno espresso per poi aggiungere: “Il nostro pensiero va anche a tutti coloro che sono stati colpiti da questo attacco davvero spaventoso. La violenza che ha colpito giovani innocenti è particolarmente sconvolgente e ci uniamo al cordoglio della comunità intera”.

Il messaggio di Carlo e Camilla ai sudditi sotto choc

L’episodio in questione è l’accoltellamento avvenuto a Southport, nel Merseyside, lo scorso lunedì. Durante l’attacco, descritto dai testimoni come “da film dell’orrore”, due bambine hanno perso la vita e altre sei giovani vittime, insieme a due adulti che avevano cercato di proteggerle, sono rimasti in condizioni critiche. La polizia e i paramedici sono intervenuti agli Hart Space Studios, dove erano radunati decine di bambini per un campus estivo di “yoga e danza a tema Taylor Swift”, nella tarda mattinata.

Nel giro di poche ore un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Il Capo della Polizia di Merseyside, Serena Kennedy, ha confermato nel corso di una conferenza stampa che i bambini stavano partecipando a un evento a tema Taylor Swift in una scuola di danza quando il giovane armato di coltello ha fatto irruzione e dato inizio al suo “orribile e feroce attacco”.

La Polizia ha aggiunto che l’omicida è attualmente in custodia e sarà interrogato. Stando a quanto reso noto finora, il giovane proviene dall’area di Banks ma è originario di Cardiff. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che non ci sono altre persone ricercate in relazione all’accoltellamento. Numerosi testimoni hanno descritto di aver visto un individuo con un cappuccio nero sulla scena della carneficina.