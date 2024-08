Beautiful, spoiler americani: Brooke torna a sfilare in intimo, ecco perché

Beautiful, arrivano nuovi spoiler americani: Brooke Logan incanta tutti con la sua linea di intimo, la decisione di Ridge scatena il caos.

È la protagonista assoluta di Beautiful da sempre, senza se e senza ma. Brooke Logan è una figura cardine della soap opera americana, presente sin dalla prima puntata trasmessa negli USA nel lontano 1987 (in Italia nel 1990). Una donna che ha sempre dimostrato di essere pronta a tutto pur di difendere i suoi affetti e che, anche negli attuali episodi della serie trasmessi negli USA, è completamente al centro della trama.

Nelle puntate italiane, la Logan ha messo temporaneamente da parte i sentimenti che nutre per Ridge per mettere al primo posto se stessa, arrivando persino a stringere un’amicizia sincera con la rivale di sempre Taylor Hayes. Ben presto, però, Ridge tornerà nella vita di Brooke e lo farà in modo significativo, risvegliando la rabbia della figlia Steffy. Di seguito le nuove anticipazioni provenienti da oltreoceano.

Beautiful, spoiler americani: Ridge fa infuriare Steffy, i loro rapporti diventano burrascosi

Ridge ha sempre avuto un’enorme considerazione per Brooke e lo sta dimostrando anche negli attuali episodi di Beautiful in onda in America. Il Forrester non si è limitato a offrire alla sua compagna un ruolo di co-amministratore dell’azienda, facendo infuriare non poco Steffy. Ridge ha deciso di dare nuova vita alla Brooke’s Bedroom, la storica linea di intimo targata Logan.

Una scelta che Brooke non ha accolto con enorme entusiasmo, non sentendosi più all’altezza di fare da testimonial a una linea di lingerie. Ma Ridge non ha dubbi: la Logan è perfetta per simboleggiare la bellezza senza tempo e il fascino che perdura, anche col trascorrere degli anni. Brooke si ritroverà, così, a sfilare nuovamente in intimo e la sua collezione tornerà ad essere centrale nelle dinamiche della Forrester Creations. Una decisione che non piacerà affatto a Steffy, totalmente in disaccordo col padre circa il continuo coinvolgimento delle Logan nell’azienda.

Tra le altre cose, infatti, Ridge darà la possibilità a Hope di prendersi del tempo per dare nuova vita alla sua collezione, la Hope for the future, opponendosi di fatto alla volontà di Steffy, le cui intenzioni saranno quelle di cancellare definitivamente la linea, dopo i numerosi tentativi di ripresa. Tra padre e figlia, insomma, si insinueranno ancora una volta le Logan e i colpi di scena sono destinati a durare a lungo.