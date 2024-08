Endless Love, anticipazioni: svolta drammatica, l’ha trovata ed è pronto a ucciderla

Stando alle anticipazioni di Endless Love, nel corso delle prossime puntate si assisterà ad una svolta drammatica. Accadrà l’inaspettato!

Spoiler choc della seguitissima serie di origini turche: il personaggio più discusso ha scoperto l’identità del suo “nemico” ed è pronto a porre fine alla sua vita.

Approdata sul piccolo schermo nostrano soltanto qualche mese fa, in poco tempo Endless Love ha catturato l’attenzione di tantissimi telespettatori. Quest’ultimi seguono con molto interesse gli intrighi che coinvolgono i vari personaggi e in particolar modo l’evolversi della tormentata storia d’amore tra Kemal e Nihan.

Pur essendo innamorata di Kemal, a causa di un ricatto la giovane e bella Sezin è convolata a nozze con Emir. Proprio Kozcuoglu sarà protagonista nel corso delle prossime puntate di una svolta drammatica che stravolgerà la vita di alcuni protagonisti della serie. Emir infatti troverà colei che ritiene essere un suo “nemico” e sarà pronto ad ucciderla. Ecco di chi si tratta.

Spoiler choc Endless Love, Emir vuole uccidere proprio lei: fan increduli

In base alle anticipazioni, nel corso dei prossimi episodi di Endless Love si assisterà ad una svolta drammatica. Emir, dopo aver scoperto che Asu è sua sorella, sarà disposto a tutto pur di vendicarsi. L’udienza indetta per stabilire se Ozan ed Emir debbano essere sottoposti a carcerazione preventiva si concluderà con i due uomini che torneranno presto in libertà.

Una situazione che manderà nel panico Asu, la quale sarà pienamente consapevole del fatto che Emir tenterà di ucciderla. La ragazza cercherà pertanto di farsi proteggere da Kemal, senza tuttavia rivelare la verità sulla sua identità. Nel frattempo Emir deciderà di farsi aiutare da Zeynep per portare a termine il suo piano. In particolare le prometterà di non provare più a farla abortire, a patto che lo aiuti ad incontrare Asu.

Zeynep deciderà pertanto di chiedere ad Asu di incontrarsi perché vuole parlarle. Peccato che all’appuntamento si presenterà anche Emir, il quale porterà via Asu. Fratello e sorella avranno un brutto scontro ed Emir sarà pronto a porre fine alla vita di Asu. Quest’ultima, però, lo porrà di fronte al suo inesorabile destino: se dovesse ucciderla, infatti, non riuscirebbe a farla franca con la giustizia.

Diverse, d’altronde, sono le prove che lo incriminano e che verrebbero immediatamente consegnate alla polizia. Fortunatamente per Asu, però, le cose si concluderanno nel migliore dei modi. Il tutto per merito di Kemal che aveva chiesto in precedenza a Zehir di osservare la donna a distanza. In questo modo Kemal raggiungerà tempestivamente il posto in cui Emir ha portato la donna ed eviterà una possibile tragedia.