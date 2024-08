Martina e Carlo, clamoroso colpo di scena dopo Temptation: nessuno se lo sarebbe aspettato

Dopo Temptation Island, Martina ha lasciato Raul. Ma che cosa succede alla sua frequentazione con il single Carlo? Ecco quello che è successo.

Il noto reality show Temptation Island è finito da qualche settimana, ma il pubblico continua a seguire i protagonisti e le loro storie d’amore. Tra le coppie che più hanno fatto discutere, c’è sicuramente quella formata da Martina e Raul. I due hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia a causa dell’eccessiva gelosia da parte di Raul.

È stata proprio Martina, originaria di Roma, ad aver che scritto alla redazione di Temptation Island. Prima di andare a convivere con il suo fidanzato, voleva capire se lui sarebbe stato capace di mettere da parte la sua gelosia e la sua possessività. Tuttavia, non appena entrati nei rispettivi villaggi, Raul ha assistito ad un costante avvicinamento della sua ragazza al single Carlo.

Temptation Island, colpo di scena tra Martina e Carlo: il gesto di lei lascia senza parole

Martina e Carlo si sono stuzzicati a vicenda, si sono confidati, fino a sembrare due veri e propri innamorati. A sorpresa Martina si è rivelata poco interessata a comprendere davvero quale futuro potesse avere la sua relazione con Raul. In realtà è apparsa molto più interessata a costruire una relazione con Carlo.

Al momento del falò di confronto conclusivo, Martina ha confessato di non aver sentito per nulla la mancanza di Raul e di non amarlo più come prima. La concorrente ha detto di aver ascoltare le sensazioni che provava e che l’hanno spinta ad avvicinarsi al single Carlo perché sentiva una particolare affinità, anche mentale. Ovviamente la relazione con Raul si è conclusa in quel preciso momento, Lui e Martina sono usciti dal programma da soli. Subito dopo Temptation, in base ad alcune segnalazioni, Martina sarebbe stata vista assieme a Carlo.

Dunque, pare che un’effettiva frequentazione ci sia stata tra l’ex fidanzata e il tentatore. Purtroppo, altre segnalazioni molto più recenti rivelano che questa relazione non ha avuto un seguito. La nota esperta di gossip, Deianira Marzano, ha pubblicato una storia Instagram in cui riportata la notizia che Martina ha smesso di seguire Carlo sui social.

E come se non bastasse, la ragazza avrebbe già trovato un altro uomo. “Una persona che conosco mi ha detto che si sentiva con un latro giovane imprenditore evidentemente ci avrà ripensato!”, si legge sempre nella storia della Marzano. Insomma, la storia tra Martina e Carlo, se di storia si può parlare, è finita in un amen.