La “lite” di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli negli States: la coppia confessa tutto

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono una coppia da sogno, ma in vacanza negli Stati Uniti hanno avuto una piccola “lite”

Oggi nei vari reality vediamo iniziare storie d’amore che poi finiscono alla velocità della luce, ma possiamo dire che la storia tra Katia e Ascanio rappresenta l’eccezione. L’edizione del GF del 2004 rimarrà nella storia sicuramente per merito dei due concorrenti, perché il loro amore è ancora grandissimo e assieme hanno costruito una splendida famiglia.

Katia e Ascanio si conobbero dentro la Casa, e fu subito un colpo di fulmine. Ascanio, poco più tardi, ammise di aver capito subito che Katia era la donna che attendeva da una vita, e infatti il loro fidanzamento ha bruciato più di una tappa. Annunciato nel 2004, è sfociato poi nel matrimonio l’anno seguente, ad aprile 2005, e poi è arrivata anche la prima figlia, nata nel 2006. Nel 2013 la coppia ha avuto un altro figlio, Tancredi. Come in tutte le coppie, però, anche in quella formata dagli ex gieffini ogni tanto capitano dei piccoli inconvenienti, infatti sui social Katia e Ascanio hanno raccontato di una lite avvenuta di recente.

Lite tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli negli States, occhiali rotti: ecco il video su quello che è successo

La coppia nata al Grande Fratello è seguitissima sui social, e ha tantissimi ammiratori sia tra quelli che hanno visto nascere la loro storia d’amore ormai 20 anni fa e sia tra coloro che li hanno conosciuti dopo. Di recente, Katia e Ascanio hanno fatto un lungo viaggio negli Stati Uniti, alla scoperta delle meraviglie del Nuovo Continente.

In un recente video pubblicato su Instagram, Katia racconta l’esperienza di un viaggio a New Orleans, affermando di essere molto felice. E mentre gira il video messaggio, si intravede Ascanio che sta leggendo un libro, ma ha gli occhiali rotti, e a quel punto arriva la confessione: “Ascanio dice che… siccome abbiamo avuto una piccola lite…“, mentre lui in sottofondo sottolinea “ammazza… chiamala piccola!” ed entrambi sorridono. Il motivo della discussione rimane misterioso, l’unica cosa che sappiamo è che a farne le spese sono stati gli occhiali da vista del povero Ascanio, ma ovviamente non si tratta di niente di grave.

Katia continua a parlare del viaggio a New Orleans, e si vede anche Tancredi che sta per iniziare una partita a basket. Il quadretto è davvero delizioso, e forse, oltre alla più piccola della famiglia, Matilda, manca “il terzo cucciolo”, infatti Katia ha confessato che vorrebbe tanto il terzo figlio, e chissà che il suo sogno non si avveri a breve.