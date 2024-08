Luciana Littizzetto mostra per la prima volta la mamma, la denuncia della comica: “Ma vi rendete conto?”

Luciana Littizzetto e la confessione che spiazza tutti proprio su sua madre: l’annuncio lascia tutti senza parole, ecco perché

Una delle donne che con il loro talento innato verso il mondo della conduzione e dello spettacolo hanno cambiato lasciando il segno indelebile nel cuore del pubblico è proprio lei, la splendida Luciana Littizzetto. La donna, come sappiamo, conduce insieme a Fabio Fazio la trasmissione Che tempo che fa, ottenendo un buonissimo share. Per la prima volta, però, si lascia andare ad una vera e proprio denuncia sui social che preoccupa parecchio i fan: ecco di che si tratta.

La bella Lucianina, si è sempre dedicata al mondo dello spettacolo tanto che giovanissima consegue il diploma presso Conservatorio G. Verdi di Torino in pianoforte e, allo stesso tempo, collabora con Gioventù Operaia occupandosi di musica e recensioni di film, con lo stesso spirito con cui è diventata famosa e apprezzata oggi dal pubblico.

Oltre il conseguire una laurea con una tesi in melodramma, la donna comincia a frequentare anche un corso di recitazione sotto la supervisione di Arnoldo Foà, dove hanno vita alcuni dei suoi spettacoli come Lacrime, Sogni e Sesso, cominciando a esibirsi in alcuni locali cittadini. Questo, porta Luciana ad aggiudicarsi la vittoria nel 91 del premio Ettore Pratolini.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa, Lucianina ha sempre rivelato di essere contraria ai ritocchini estetici svelando: “Mi fa un po’ paura correre tanti rischi per avere una faccia che non è più la tua: la morte non la freghi neanche col botulino. Curare il proprio look è sano, ma si può essere belli anche quando si è donne mature”.

Luciana Littizzetto e l’annuncio che spiazza tutti: c’entra sua mamma

Molto attiva sui social, Luciana Littizzetto è solita pubblicare sui suoi profili social molto poco della sua vita privata ma questa volta si è superata. Per la prima volta, in un post social, ha deciso di inquadrare sua mamma (91 anni) seduta ad una sedia, tra una rampa di scale e l’altra. La comica ha voluto denunciare proprio una situazione che è davvero un ostacolo per la mamma.

Pare che, mesi fa sono iniziati i lavori nello stabile della mamma di Luciana per via di un ascensore rotto ma da maggio ad oggi i lavori non sono ancora terminati. Questa situazione, infatti, crea difficoltà in anziani e disabili che risultano bloccati in casa senza potersi muovere. La Littizzetto ha invitato sua mamma a casa sua, anche se quando torna a casa l’anziana donna è costretta a salire numerosi scalini e a riposarsi tra una scala e l’altra.

La comica, infatti, ha confessato: “Ma quelli che non hanno questa possibilità (cioè andare da figli, parenti, amici) che devono fare?“. Nel post pubblicato dalla comica si legge: “Sostituzione ascensore. Inizio lavori: maggio. Quanti anziani, disabili, malati che devono fare le terapie, sono bloccati questa estate a 40 gradi in casa senza ascensore? Incredibile. Passeggiamo sulla luna, operiamo da remoto un laparoscopia, ci affidiamo all’intelligenza artificiale e poi ci mettiamo mesi e mesi a sostituire o aggiustare un ascensore?”.