Ferragni, problemi in azienda e chiusura dello storico store milanese: “Ma lei è in vacanza”

Mentre chiude lo store milanese della Ferragni e i guadagni dell’azienda crollano, l’influencer lascia tutto e va in vacanza con i figli.

Non se la passa bene Chiara Ferragni, dopo il Pandoro-gate e la rottura con Fedez. Il suo impero economico sta registrando un crollo forse non poi così inaspettato. A prova di ciò arriva la chiusura del suo storico negozio milanese. Il Chiara Ferragni brand esiste da diversi anni, ma solo nel 2017 l’influencer aveva inaugurato il primo negozio fisico, al civico 5 di via Vincenzo Cappelli.

Prima di allora i prodotti Ferragni venivano venduti soltanto online o tramite l’appoggio di altri negozi fisici. Il locale da 120 metri quadrati, situato in una delle vie più note e frequentate di Milano, ha riscosso nel tempo un notevole successo, peccato che ora il sogno milanese si sia spezzato. Per l’influencer cremonese i tempi d’oro sembrano essere finiti: già un mesetto fa il settimanale Chi aveva parlato delle vetrine sempre più vuote del negozio della Ferragni, chiedendosi se la chiusura non fosse imminente. E ora si viene a sapere che questa ipotesti era fondata.

Chiude lo store milanese della Ferragni e lei che fa? Scappa in vacanza in Grecia

Tuttavia la Ferragni non pare affatto turbata. Anzi, al momento la bionda cremonese si trova in vacanza in Grecia insieme ai figli Leone e Vittoria, a godersi il sole e il mare da sogno del Mediterraneo. In più sembra che la frequentazione con l’imprenditore Silvio Campara stia andando a gonfie vele e si parla già del fatto che possano andare a convivere. Ultimamente Chiara Ferragni trascorre molto tempo in vacanza, probabilmente per allontanarsi dai problemi che la perseguitano dai tempi del famigerato Pandoro-gate.

Comunque, secondo i dati rivelati da Adnkronos, la Ferragni nel 2023 ha reinvestito 4,4 milioni di euro nella sua società proprio per assicurarsi la stabilità finanziaria anche nel 2024. Non sappiamo ancora se questi soldi basteranno a coprire il calo degli affari registrato negli ultimi mesi. Infatti si sa anche che molti marchi con i quali la Ferragni aveva in piedi una collaborazione hanno deciso di fare un passo indietro.

Ma evidentemente la sua situazione economica non è ancora così preoccupante, e del resto non potrebbe essere altrimenti, perché comunque l’influencer ha saputo mettere in piedi negli anni un’azienda dai grandi fatturati. Quindi per ora Chiara Ferragni continua a godersi l’estate assieme ai suoi cari, cercando di dare nuova linfa alla sua vita sentimentale.