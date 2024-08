Ascanio Pacelli cambia look durante il viaggio negli States: qual è stata la reazione della moglie Katia Pedrotti

Ascanio Pacelli va negli Stati Uniti e decide di cambiare look durante il viaggio. La reazione sui social della moglie Katia Pedrotti non sfugge.

Sono passati vent’anni da quando Ascanio e Katia si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello. Sebbene siano passati moltissimi anni, i due continuano ad essere molto affiatati e sono riusciti a costruire una splendida famiglia, dove appaiono sempre uniti e sereni.

La storia d’amore tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti è iniziata in un modo turbolento. In molti ricorderanno quando si sono incontrati per la prima volta al GF e il pronipote di papa Pio XII si fece protagonista di un lungo corteggiamento. In molti pensavano che la loro relazione non avesse vita breve, ma dopo due decenni i due stanno ancora insieme e hanno due splendidi figli. Sui social condividono tantissimi momenti familiari e negli ultimi giorni stanno condividendo diverse foto del loro viaggio negli Stati Uniti, dove Pacelli ha cambiato il suo look.

Ascanio Pacelli, nuovo look americano: la foto social

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono la coppia simbolo del GF. Dopo la fine della loro esperienza nella casa, i due sono convolati a nozze nel 2005 con una bellissima cerimonia al Castello di Bracciano. Ma, soprattutto, hanno allargato la loro famiglia con due bellissimi figli ai quali sono profondamente legati, come mostrano le tante immagini.

È proprio insieme ai figli che Katia e Ascanio, i quali sono molto attivi e seguiti sui social, segno che il pubblico non li ha dimenticati, hanno deciso di andare negli Stati Uniti per una bellissima vacanza estiva. In una delle storie dell’influencer ed ex gieffina è possibile vedere il look di Pacelli che ha deciso di farsi crescere i baffi, spiazzando così tutti i fan che erano abituati a vederlo in una versione più sobria.

“Con Pote in un tipico ristorante della sua zona natia”, ha scritto Katia sui social, dove ha preso in giro ironicamente il marito. Un reazione che dimostra quanto i due siano affiatati, felici e innamorati. Un bellissimo quadretto familiare, visto che nella foto di Pedrotti, la coppia appare insieme ai due bellissimi figli: Matilda, nata nel 2007, somiglia alla madre con i capelli biondi e gli occhi azzurri; mentre il secondogenito della coppia è castano e si chiama Tancredi che è nato nel 2013.