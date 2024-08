La Promessa anticipazioni, Jana ed Abel: la decisione definitiva, come va a finire

Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda dall’11 al 17 Agosto, il rapporto tra Jana e Abel si complicherà ulteriormente.

La Promessa, nel corso dell’ultimo anno, è diventato uno dei contenuti di punta di Canale 5. Si tratta di una soap molto sfaccettata, con al centro una storia ricca di colpi di scena. I protagonisti si muovono su uno sfondo complesso che, per via degli intricati legami, nasconde elementi insospettabili. Stando alle recenti anticipazioni, la settimana dall’11 al 17 Agosto non deluderà le aspettative dei fedeli spettatori.

Tutti gli occhi saranno puntati su Jana e Abel. La giovane non potrà più nascondere gli intensi sentimenti per Manuel, però, una mossa del medico cambierà completamente le carte in tavola. Resterà completamente spiazzata per via delle sue parole. Avvertirà l’istinto di allontanarsi da lui, in modo da non dover gestire una situazione tanto complicata.

Spoiler de La Promessa dall’11 al 17 Agosto: Jana cercherà una via di fuga da Abel

Per gli amatissimi personaggi de La Promessa, non sarà facile gestire i complicatissimi rapporti. Alcune situazioni li metteranno alla prova, fino a toccare le corde più profonde dei loro cuori. Manuel e Jimena saranno sempre più lontani. Il matrimonio rischierà davvero di naufragare a causa delle numerose bugie di lei. Questo potrebbe dare vita a un nuovo inizio. Il marito, infatti, non avrà più alcuna intenzione di fingere di essere felice.

Jana, nel frattempo, ripenserà al suo legame con Abel. Prenderà una difficile, ma necessaria decisione. All’ultimo momento, però, il diretto interessato avanzerà una proposta inaspettata. Senza indugi, le chiederà di sposarlo. La cameriera non saprà come reagire. Il desiderio di non ferire i suoi sentimenti la spingerà a prendersi del tempo. Comincerà a evitarlo, nella speranza di rimandare il momento fatidico. Ovviamente, tale comportamento non potrà durare per troppo tempo.

Jimena, poco dopo, avrà una preoccupante crisi di nervi. Abel la sottoporrà immediatamente a una visita accurata e le prescriverà una terapia caratterizzata da tanto e riposo e dalla somministrazione di alcuni farmaci. La donna, però, si rifiuterà di prenderlo in considerazione. Non si fiderà di lui e comincerà a temere un tentativo di avvelenamento. Di conseguenza, ogni possibilità di aiuto risulterà vana.

Maria, intanto, inizierà a ricevere alcune attenzioni da parte di Valentin. Quest’ultimo proverà a corteggiarla, ma le cose precipiteranno velocemente. Alla fine, l’uomo si introdurrà nella stanza personale della cameriera e di Jana. Le due non sapranno come metabolizzare tale consapevolezza.