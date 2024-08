Così il Principino George si sta preparando a diventare Re: “La scelta di Kate e William”

Il Principino George è il futuro Re d’Inghilterra, secondo in linea di successione dopo il principe William: ecco come si sta preparando.

Kate e William stanno facendo di tutto per preparare il principe George a quello che è scritto nel suo futuro ovvero diventare Re d’Inghilterra. I gesti dei genitori nei suoi confronti però sono estremamente improntati alla semplicità: ecco cosa stanno facendo per formare il sovrano.

I due coniugi reali non si stanno di certo facendo cogliere impreparati e stanno studiando uno stile educativo idoneo per George. Il ragazzino è il futuro erede al trono di Inghilterra, secondo in linea di successione dopo il papà, il principe William. La sua vita non è di certo semplice infatti fin dalla nascita ha sempre avuto obblighi e una vita programmata, un destino da accettare. Il bambino ha dalla sua genitori che però sono molto attenti a tutto: ecco come stanno agendo.

Kate e William pensano alla formazione il principe George: il futuro Re

I genitori del piccolo George vogliono che lui sia consapevole dei suoi doveri, ma allo stesso tempo non mettono da parte un’eruzione più normale. Insomma Kate e William stanno facendo di tutto per rendere l’infanzia di George il più simile possibile a quella degli altri bambini. Ailsa Anderson, ex segretaria stampa e responsabile della comunicazione della Regina Elisabetta II, ritiene infatti che George non stia ancora ricevendo una vera e propria formazione da Re. Davanti a lui ha ben 2 Re: il nonno e il padre anche se la salute cagionevole del primo potrebbe cambiare le cose.

Sono cambiati i tempi da quando la Regina Elisabetta riceveva un’educazione già da bambina, ora George imparerebbe più per osmosi. Per William e Kate oggi ha importanza una vita normale e stanno lavorando per rendere il figlio più autonomo e sicuro di sé. Il principe è più legato al mondo reale rispetto all’educazione e all’imposizione che hanno ricevuto il nonno e il padre.

Una normalità che quindi rende la vita dei Royal Babies anche più divertente quando devono partecipare a eventi reali ufficiali. Si vede che i bambini seguono le regole e l’etichetta, ma che riescono a farlo in un modo anche abbastanza naturale. “Entrambi i genitori vogliono proteggere George e dargli quanta più privacy e tempo libero possibile. Lo accompagnano a scuola e cercano di mantenere le cose normali, per quanto consentito, senza concentrarsi troppo sul futuro”, conclude l’esperta reale.