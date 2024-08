Aurora Ramazzotti e Goffredo, le foto tenerissime con il piccolo Cesare sono virali: la vacanza d’amore che tutti sognano

Aurora Ramazzotti e Goffredo si godono le vacanze in famiglia: gli scatti social assieme al piccolo Cesare commuovono i fan.

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è una influencer che su Instagram vanta 2,6 milioni di follower. Ed ecco che ancora una volta ha conquistato i suo ammiratori con le foto delle sue vacanze assieme al compagno Goffredo e a suo figlio Cesare.

Aurora Ramazzotti ha una solida carriera nel mondo dello spettacolo. Ha fatto il suo esordio nel 2015 al timone dell’appuntamento pomeridiano con il talento show X Factor. In seguito, insieme a mamma Michelle, è stata alla guida di Vuoi scommettere?. Tre anni fa ha condotto insieme ad Alvin tre puntate di Mistery Land, programma che purtroppo è stato chiuso quasi subito.

Per quanto riguarda la vita privata dal 2017 Aurora è legata a Goffredo Cerza, ma in precedenza il suo nome era stato accostato a quello di Edoardo Gori e poi a quello di Riki, concorrente di Amici 16. La relazione tra Aurora e Goffredo va a gonfie e la loro unione si è consolidata con la nascita del piccolo Cesare. E adesso tutta la famiglia è in vacanza regalando foto tenerissime ai tanti fan della coppia.

Aurora Ramazzotti e Goffredo, le foto in vacanza con Cesare: una famiglia bellissima

Aurora Ramazzotti è in vacanza con il compagno Goffredo e il piccolo Cesare, che ha poco più di un anno. Aurora è quindi un po’ più assente dai social dal momento, ma a condividere nuove foto sui social ci ha pensato il suo fedele fidanzato che ha pubblicato sul suo profilo Instagram diverse immagini di loro tre intenti a rilassarsi, fare bagni e giocare alle Bocche di Cattaro, località del Montenegro.

Negli scatti si può vedere quanto Cesare Augusto sia cresciuto rispetto all’estate scorsa. Adesso cammina da solo ed è la gioia dei suoi giovani genitori. A corredo delle immagini il suo papà ha scritto: “creando ricordi insieme”. Aurora è diventata mamma il 30 marzo dell’anno scorso partorendo nella clinica svizzera di Sant’Anna di Sorengo, la stessa dove 27 anni fa è nata lei. I nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono mostrati subito entusiasti e coccolano il piccolino ogni volta che possono.

Aurora ha deciso di pubblicare foto del suo bimbo sui social avendo cura però di non mostrarne mai il volto. Si ignora se la mamma e il papà di Cesare abbiano intenzione di allargare la famiglia a breve, per il momento si godono questo momento speciale. Anche i fan hanno mostrato di apprezzare lasciando tanti cuori e commentando con frasi di questo genere: “siete meravigliosi”, “bellissima famiglia”. Parole che sono il segno del grande affetto che nutrono per la coppia.