Endless Love, anticipazioni puntate 26-30 agosto: arresto e malore

Ecco di seguito le anticipazioni degli episodi di Endless Love che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto 2024.

In base agli spoiler sulla nota serie turca, nel corso delle prossime puntate si assisterà ad un arresto. Ma non solo, uno dei personaggi più amati avrà un malore. Ecco di chi si tratta.

Serie televisiva approdata qualche mese fa sul piccolo schermo italiano, Endless Love ha già conquistato l’interesse di moltissimi telespettatori. Quest’ultimi seguono con grande coinvolgimento i segreti e gli intrighi che riguardano i vari protagonisti. In particolar modo, ad appassionare è la tormentata relazione tra Nihan e Kemal.

I due innamorati, infatti, devono fare i conti con la gelosia di Emir e i vari colpi di scena che stravolgono le loro vite. E a quanto pare, non è ancora finita. In base agli spoiler si assisterà a qualcosa di davvero inaspettato che stravolgerà la trama. In particolare ci saranno un arresto e un malore improvviso. Ecco cosa accadrà.

Endless Love, anticipazioni puntate 26-30 agosto: Nihan si sente male, Ozan si mette nei guai

Nel corso delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 30 agosto vedremo Nihan costretta da Emir a presenziare alla festa di fidanzamento di Asu e Kemal. Quest’ultimo, infatti, sembra aver rinunciato alla Sezin e per questo si dirà pronto ad intraprendere un nuovo percorso di vita al fianco della nipote di Hakki.

Una situazione che sconvolgerà inevitabilmente Nihan, la quale deciderà di allontanarsi per un po’ dalla festa e leggere una lettera che Kemal le aveva scritto tempo addietro, chiedendole di leggerla solamente nel caso in cui lui avesse deciso un giorno di rinunciare a lei. Saranno parole cariche d’amore che faranno piangere Nihan. Proprio in quel momento la giovane si troverà dinnanzi Kemal, ma non riuscirà a rivelare all’uomo i suoi reali sentimenti.

Se tutto questo non bastasse, una volta ultimato il rito degli anelli, che sancirà il fidanzamento tra Kemal e Asu, Nihan sverrà. Le sorti non saranno delle migliori neanche per il fratello. Ozan, infatti, scapperà con Zeynep, ma la sua fuga sarà interrotta dalla polizia che lo arresterà. Grazie ad alcuni flashback si scoprirà che Emir, Asu e Zeynep erano d’accordo nel mettere in atto un piano per far finire Ozan dietro le sbarre.

In seguito alle risposte poco convincenti di Zeynep in merito ad Emir, Kemal contatterà un hacker con l’intento di recuperare i messaggi cancellati dal cellulare della sorella. In questo modo spera di poter scoprire finalmente la verità sulla relazione tra Emir e Zeynep. Soydere riuscirà nel suo intento oppure no? Attendiamo i prossimi episodi per vedere come si evolverà la questione.