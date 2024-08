Settembre si apre col botto per questi segni zodiacali: travolti dalla fortuna sul lavoro e nell’amore

Settembre sarà un mese da ricordare per alcuni segni zodiacali che saranno baciati dalla fortuna: avvereranno tutti i loro sogni.

L’inizio dell’autunno porterà grandi soddisfazioni per i segni di Terra, ognuno dei quali sarà benedetto dalle stelle in maniera differente. Alcuni ritroveranno pace e serenità in ambito affettivo, mentre altri avranno l’occasione di guadagnare tanti soldi grazie a scelte giuste e coraggiose sul lavoro.

L’importante, in ogni caso, è seguire il flusso indicato dalle stelle e non opporsi a un cambiamento che avverrà in ogni caso: meglio coglierne tutti gli aspetti positivi e cavalcare l’onda.

I segni più fortunati di Settembre 2024

VERGINE – Se appartenete al segno della Vergine probabilmente segnerete il prossimo mese sul calendario come uno dei più positivi della vostra vita. Dato che amate tanto avere il perfetto controllo della situazione sarete felici di sapere che Mercurio sarà in una posizione favorevole nel corso di tutto il mese e vi regalerà una grande lucidità decisionale, che vi permetterà di fare la scelta giusta sia in ambito lavorativo sia in ambito personale. Questo porterà a guadagni consistenti (a volte inaspettati), l’avvio di nuovi progetti destinati a portare ottimi risultati ma anche alla possibilità di dare una svolta giusta al rapporto con il partner.

TORO – Il mese di Settembre per i nati del Toro sarà sotto l’influenza di Venere e di Marte. Il primo regalerà al Toro una delle cose a cui tiene di più: una grande serenità affettiva soprattutto in ambito familiare ma anche amoroso. Marte invece governerà l’ambito lavorativo, mettendo a vostra disposizione tutte le energie da investire in progetti nuovi e stimolanti o per cominciare con grande carica un nuovo anno con cui confermare tutti i buoni risultati raggiunti negli anni precedenti. Il consiglio delle stelle è di sfruttare le prime due settimane per prendere tutte le decisioni che avete rimandato per un po’: è il momento di sbloccare la vostra vita.

CAPRICORNO – Se siete nati sotto questo segno non amate i cambiamenti, soprattutto se si tratta di cambiamenti improvvisi. Proprio per questo motivo Plutone sarà un pianeta molto amico del vostre segno nel mese di Settembre perché porterà trasformazioni profonde ma lente nella vostra vista, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario. La buona notizia è che i guadagni aumenteranno in maniera significativa e anche l’amore, che per qualche tempo è stato piuttosto incostante, vi regalerà un mese pieno di affetto.