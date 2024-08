Potresti avere un’infestazione da insetto forbice e non saperlo: casi in tutta Italia, riconoscilo subito ed evita i danni

Si sta diffondendo un’infestazione di insetto forbice: in tutta Italia ci sono casi e perciò è importante riconoscerlo per evitare problemi.

L’estate porta con sé anche gli insetti che in questa stagione proliferano e possono provocare delle vere e proprie infestazioni anche piuttosto pericolose per le piante, gli animali e le persone.

Ultimamente si sta riscontrando in misura sempre maggiore la presenza di un particolare tipo di insetto. Si tratta dell’insetto forbice, che sta provocando infestazioni in tutta Italia. I casi sono già numerosi e prima che scatti un vero e proprio allarme è bene sapere come comportarsi.

Soprattutto è essenziale riconoscere questo tipo di insetto in modo che appena dopo averlo individuato si può intervenire per eliminarlo e impedire così che faccia danni. Com’è, dunque, l’insetto forbice, perché entra in casa e come si fa a mandarlo via?

Lotta all’insetto forbice: conoscerlo per eliminarlo

È molto piccolo ed ha uno strano aspetto. L’insetto forbice generalmente è innocuo per uomo e animali, ma può provocare ingenti danni alle piante. Si ciba delle piante arrivando a farle ammalare. In Europa è molto diffuso e assume diversi nomi: si chiama anche forbicina, forbicetta, forficola. Fa parte dei dermatteri, ha un corpo allungato e appiattito e non raggiunge le dimensioni di oltre i 10 – 15 mm.

Il suo colore è marrone scuro, le zampe sono lunghe e molto sottili e dalla testa piatta partono le antenne. Ha due antenne, da cui deriva il nome, che assumono la forma di una forbice. Questa sorta di pinze vengono usate nell’accoppiamento dell’animale e anche per la difesa dai predatori. Questo particolare insetto si nutre di foglie e di piccole colture erbacee come di altri insetti che gli capitano a tiro.

Resiste alle temperature estreme, sia calde che fredde e si moltiplica molto facilmente con una riproduzione rapida e prolifica. Predilige habitat umidi e freschi, lontani dalla luce del sole. Proprio per questo entra in casa. Se poi ci sono muffe sui muri è possibile che sia una grande fonte di attrazione per questo insetto. È importante prevenire l’arrivo dell’insetto forbice e installare delle zanzariere è certamente un buon metodo.

Nel caso sia entrato in casa si può eliminare questo insetto mettendo trappole di cartone ondulato. Si trova nelle cartolerie e funziona perché l’insetto va alla ricerca di un riparo dalla luce del sole e quindi si inserisce all’interno del cartone. Non è necessario ucciderlo: basta solo prendere il cartone la sera e metterlo all’aria aperta. Gli insetti forbice che vi si saranno depositati durante il giorno con il buio voleranno via.

Si può usare anche la farina fossile: un composto di microscopiche alghe che danneggiano l’insetto al contatto. Infine come repellente si può utilizzare una miscela a base di aglio tritato e olio. Dopo un’infusione dei due ingredienti per 24 ore si può adoperare: ci vuole il filtraggio e poi l’inserimento in un contenitore spray per vaporizzare la miscela diluita in acqua o in sapone liquido sulle piante.