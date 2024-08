Un Posto al Sole 2-6 settembre: piena crisi per Samuel, l’anticipazione che nessuno si aspettava

Cosa succederà a Un posto al sole negli episodi in onda dal 2 al 6 settembre? Samuel sarà in piena crisi, cosa svelano le anticipazioni.

Dopo la pausa del weekend Un posto al sole tornerà in onda su Rai 3 con nuovi ed intriganti episodi che come al solito terranno tutti col fiato sospeso. L’amatissima soap opera tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 circa, novità e colpi di scena non mancano mai.

Le anticipazioni fanno sapere che nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 settembre Alberto metterà in pericolo non solo Sabbiese ma anche Clara e Federico rivelando a Torrente dove si trova Eduardo. Non appena si renderà conto di averli esposti ad un rischio enorme si renderà protagonista di un gesto che stupirà tutti.

Palladini salverà la vita a Sabbiese ma lui sarà tutt’altro che riconoscente, per ciò che ha fatto nemmeno Clara lo perdonerà. Preoccupato dalle possibili ritorsioni Niko cercherà di convincere il suo socio a chiamare le forze dell’ordine, lo inviterà ad autodenunciare per mettere fine alla pericolosa vicenda.

Anticipazioni Upas: Mariella e Guido ancora in crisi, Manuela ingannata da Costabile

Continua la relazione tra Niko e Valeria, da quando si sono ritrovati è scoppiato di nuovo l’amore tra loro e sembrano essere molto felici insieme. Dopo la vacanza a Formentera lei sta vivendo a casa dell’avvocato e la sua permanenza potrebbe durare più a lungo del previsto.

Per Renato sarà sempre più difficile non intromettersi nella vita del figlio, Valeria però riuscirà ad influenzare Niko limitando le continue interferenze del padre. Intanto Silvia e Michele proveranno a far tornare il sereno tra Mariella e Guido però non sarà affatto semplice. I due infatti non riescono a riconciliarsi, però capiranno che nemmeno stare lontani gli fa bene.

Manuela dovrà fare i conti con gravi problemi organizzativi nel suo progetto del parco archeologico e scoprirà di essere stata ingannata da Costabile, Filippo e Serena però potrebbero risolvere la situazione. Dopo la fine della sua storia d’amore con Micaela Samuel sarà in piena crisi, infatti non riuscirà a smettere di pensare a lei. Penserà anche di raggiungerla a Berlino, Nunzio e Rossella però proveranno a fargli cambiare idea.

Ida ha paura che durante il processo la zia possa influenzare in modo negativo i giudici, intanto Roberto sarà pronto a sfruttare la sua ultima risorsa per avere la meglio nella vicenda del piccolo Tommy. Ferri riuscirà ad ottenere la custodia del bambino? Non ci resta che attendere le nuove puntate di Un posto al sole per scoprire tutto quello che accadrà.