Un Posto al Sole, Anticipazioni: a Settembre vita e morte s’incontreranno nei nuovi episodi

Un Posto al Sole a settembre, ghiotte anticipazioni: nei prossimi episodi vita e morte saranno intrecciati, ecco cosa accadrà.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ne accadranno delle belle infatti nella soap napoletana, con il ritorno della programmazione a settembre, ci saranno episodi dal forte impatto emotivo. I fan non vedono l’ora di assistere alle nuove puntate della loro amata fiction: ecco cosa accadrà prossimamente.

L’attesa è finita, i nuovi episodi di Un Posto al Sole sono pronti per essere trasmessi. I telespettatori non sono più nella pelle e dopo un mese di agosto ricco di attese, avranno pane per i loro denti. Nelle prossime puntate amore e morte saranno protagoniste assolute delle vicende dei personaggi di Palazzo Palladini. Ecco le anticipazioni per le puntate che andranno in onda da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 settembre: novità sentimentali per molti protagonisti

Clara sta per far nascere la piccola Nunzia e Rosa cerca in ogni modo di sapere cosa sta accadendo. Eduardo dovrà invece affrontare i due sicari che vogliono ucciderlo e infine Alberto si ritroverà a porre l’ex camorrista di fronte a una scelta. Ma non è solo questo che accadrà, infatti le questioni di cuore sono rimaste in sospeso: ecco come si svilupperanno le storie principali della soap napoletana.

Sul fronte sentimentale Michele e Silvia sono alle prese con un nuovo tentativo di ristabilire il loro rapporto e ritrovare l’amore perduto. Allo stesso tempo Guido e Marinella, di fronte alla crisi dovuta a Claudia, tenteranno di limitare i danni, ma la situazione non è affatto positiva.

Valeria invece potrebbe trattenersi in casa di Niko per molto tempo, più del previsto, e questo non piace affatto a Renato che si intrometterà ancora nella vita del figlio. Nel frattempo è alle porte anche il processo e mentre Ida spera che la zia non la tradisca, Roberto è pronto a tutto pur di vincere. L’inizio tanto atteso del processo a carico di Magdalena e Lara è arrivato e Ida è sostenuta da Diego in questa situazione complicata.

Intanto Manuela ha scoperto che il progetto per il parco archeologico potrebbe saltare e quindi è su tutte le furie con Costabile, ma un’iniziativa di Filippo e Serena potrebbe aiutarla. Anche Nunzio e Rossella si ritroveranno in una situazione complessa: dovranno convincere Samuel a non andare da Micaela a Berlino.