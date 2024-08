Jannik Sinner, dopo il caos sul doping arriva la notizia peggiore: fan distrutti

Oltre al caos per il doping, Jannik Sinner sta affrontando un’altra pessima situazione. Fan preoccupati per le future prestazioni.

Dopo aver toccato il massimo livello tennistico esistente al mondo, ora Jannik Sinner deve far fronte a due problemi in particolare. Il primo è, ormai, ben noto a tutti, visto che è finito sulle prime pagine di tutto il mondo per via del rischio squalifica per doping. L’altro, invece, è emerso recentemente e sta preoccupando particolarmente tutti i suoi fan.

La sua giovane età, in questi casi, potrebbe giocare brutti scherzi, ma l’altoatesino sembra essere ben concentrato sui prossimi obbiettivi da raggiungere. Di certo, però, tutto questo clamore mediatico potrebbe destabilizzare chiunque e nella storia dello sport ha, spesso, indotto vari atleti a sbagliare alcuni atteggiamenti durante le gare ufficiali.

A dare la notizia delle nuove problematiche che starebbe affrontando è una nota testata di gossip, la quale è riuscita più volte a far emergere delle verità sconvolgenti e difficili da obiettare. Intanto, però, il tennista italiano si sta preparando per i prossimi appuntamenti per le gare ATP, in cui ci si aspetta da lui delle risposte sul campo contraddistinte dalla solita professionalità che ha dimostrato fino ad ora.

Jannik Sinner, dopo il doping, questa non ci voleva

A dare una notizia che sta sconvolgendo particolarmente i tifosi di Jannik Sinner è stata la testata Dagospia. In molti conoscono quanto chi scriva sulle sue pagine, riesca a essere molto pungente a volte, presentando dei lati dei vip che non avremmo mai neanche lontanamente immaginato.

Questa volta a finire sotto l’attenzione della testata è stata la vita privata di Jannik Sinner, il quale sembra essersi lasciato recentemente con la sua fidanzata più recente, la tennista Kalinskaya. I motivi della rottura non appaiono essere chiari, ma a sconvolgere particolarmente la vita sentimentale del campione e a dare un ulteriore indizio sulla rottura tra i due c’è anche un altro dettaglio.

Sembrerebbe che non si seguano più sui social media e ciò ha provocato vario sconforto da parte dei loro tifosi. Inoltre, la ex storica di Sinner, Maria Braccini, ha pubblicato l’immagine di una volpe sui suoi profili social. Che ci sia stato un ritorno di fiamma? Solo il tempo ci dirà cosa sta succedendo al campione, ma il silenzio sulla questione da parte dei protagonisti non lascia ben sperare.