Il Paradiso delle Signore, in arrivo un nuovo personaggio: è tra gli attori più amati in Don Matteo

Il Paradiso delle Signore 9 accoglierà un nuovo arrivo direttamente da Don Matteo. È una delle novità più attese della stagione.

La nona edizione della soap Il Paradiso delle Signore si preannuncia con tantissime novità e colpi di scena. Ad affiancare l’evoluzione delle trame ci saranno diversi nuovi arrivi che andranno ad arricchire un cast già di altissimo profilo. Un arrivo in particolare ha catturato l’attenzione generale perché si tratta di un interprete che arriva dalla celebre serie di Don Matteo.

Dalla nuova stagione che partirà a breve della soap italiana, il pubblico affezionato ritroverà sia i personaggi storici che quattro nuovi protagonisti pronti a cambiare gli equilibri stabiliti al termine della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore. Tra questi ci sarà Mirella Vanni che andrà a prendere il posto di Clara, partita per allenarsi in Francia con la squadra di ciclismo. Scopriamo chi interpreterà Mirella Vanni e quale sarà il suo ruolo nella soap.

Il Paradiso delle Signore 9, Giulia Sangiorgi è Mirella: ha recitato anche in Don Matteo 14

L’attesa per il ritorno de Il Paradiso delle Signore cresce sempre più e gli spettatori vogliono sicuramente già sapere qualche informazione in più sui nuovi ingressi che apriranno la nona stagione della soap. Tra questi figura la presenza di Giulia Sangiorgi nel ruolo di Mirella Vanni, che sostituirà Clara partita per raggiungere la Francia.

Mirella farà il suo ingresso come ragazza madre nella casa famiglia di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Giulia Sangiorgi, originaria di Ferrara, ha recitato in alcune produzioni televisivo note come ‘Oltre la soglia’, ‘Love dilemma’, ‘La porta rossa 3’, ‘Don Matteo 14’ e ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. Nella celebre serie di Don Matteo ha interpretato il ruolo di Anna Romani. Per lei esperienza anche al cinema nel 2021 con il film ‘The Boat‘, in cui ha svolto il ruolo di Claudia Argan.

Il ruolo che svolgerà Giulia Sangiorgi sarà centrale in alcune situazioni, ma per scoprire come evolverà la trama attorno al suo personaggio l’appuntamento con la soap è per lunedì 9 settembre su Rai 1. La data segna il via ufficiale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, che vedrà il prossimo 4 ottobre raggiungere le sue prime 1000 puntate. In vista di questo straordinario traguardo, dal 23 settembre al 6 ottobre sarà aperto un museo temporaneo presso Palazzo Velli Expo in Piazza Sant’Egidio a Roma.