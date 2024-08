Giulia Salemi non rinuncia alle coccole mattutine: cosa fa per apparire sempre al meglio

Giulia Salemi è un personaggio molto amato. Ma cosa fa l’ex gieffina per essere sempre al meglio anche al mattino: ecco il suo segreto

Giulia Salemi è una modella che su Instagram può vantare un seguito di 2 milioni di persone. Ecco che cosa ha pubblicato di recente e cosa c’entrano le coccole mattutine.

Giulia Salemi è nata a Piacenza da una madre di origine iraniana, Faribah Tehrani, anche lei famosa nel mondo della televisione. Nel 2012 Giulia ha deciso di prendere parte alla quarta edizione del programma televisivo Veline. In seguito è apparsa nel reality Sweet Sardinia. Due anni dopo è stata tra le concorrenti di Miss Italia dove è arrivata al terzo posto. Tra il 2016 e il 2018 è diventata opinionista per il programma Sbandati. Nel 2018 è entrata nella casa del Grande Fratello Vip arrivando in semifinale. Nel 2020 è stata alla guida di La pupa e il secchione e viceversa insieme a Tommaso Zorzi.

Per quanto riguarda gli ultimi anni, nel 2023 la modella ha preso parte a 100% Italia Special, spin off di 100% Italia. Tra il 2023 e il 2024 è stata alla guida di Ex on the Beach Italia. Per quanto riguarda la vita privata da tre anni è innamorata di Pierpaolo Pretelli che ha incontrato al Grande Fratello Vip. Durante la loro storia d’amore lontana dalle telecamere hanno avuto alti e bassi. Ora però sembrano aver trovato una nuova serenità. Ma come fa la vip ad essere sempre al top?

Giulia Salemi si coccola: il trucco per essere bellissima anche in gravidanza

Giulia Salemi ha annunciato poco più di un mese fa di essere in dolce attesa. Lei e Pierpaolo vorrebbero una bella femminuccia, almeno stando a quanto si è lasciata sfuggire la futura nonna Faribah Tehrani.

Si sa che madre e figlia in passato hanno condiviso l’avventura a Pechino Express e che sono molto legate, e proprio con sua madre Giulia ha condiviso un’esperienza rilassante, ovvero una sessione di benessere mattutino con tanto di maschera. “Oggi coccole x due”, ha scritto l’influencer alludendo forse anche alla gravidanza.

Per la conduttrice è il primo figlio, questo è un momento molto delicato per lei, un periodo pieno di cambiamenti dal punto di vista fisico. Fa bene sapere che la presentatrice non rinuncia a prendersi cura di sé stessa e dedica un po’ di tempo alle cosiddette coccole mattutine. Dal momento che lei è un personaggio pubblico non può trascurare questo aspetto e deve fare di tutto per essere sempre perfetta.