Grande Fratello, due grandi novità per una nuova edizione irriconoscibile: tutti i dettagli

Annunciata la grossa novità sul Grande Fratello 2024 2025: ecco che cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia.

La trasmissione condotta da anni da Alfonso Signorini ora sta per tornare, e, per la gioia del pubblico appassionato ai programmi di Mediaset, è stata già annunciata la possibile data ufficiale di inizio del programma. Questa volta sarà completamente diverso dalle edizioni degli anni passati. Scopriamo tutte le novità e le maggiori anticipazioni sulla prossima stagione del reality show di Canale 5.

Dopo la pausa estiva del palinsesto di Mediaset si riaccendono i riflettori degli studi televisivi di Canale 5 e già si attendono i primi concorrenti destinati a varcare la soglia della porta rossa per vivere un’esperienza televisiva, professionale e umana unica nel suo genere: ecco che cosa c’è da aspettarsi nei prossimi mesi dal Grande Fratello.

Grande Fratello, le maggiori novità della prossima edizione

Il Grande Fratello è uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto televisivo italiano e tutti sono già pronti per la nuova edizione. Conduttore, pubblico, opinionisti e, soprattutto, i prossimi gieffini. Il taglio del nastro avverrà, presumibilmente tra un paio di settimane. Stando ai rumors diffusi da Amedeo Venza infatti, dovrebbe cominciare tra il 16 e il 23 settembre 2024, con grosse novità.

Complice forse, la perdita di appeal dello scorso anno, che ha fatto registrare a metà edizione un netto calo di share, quest’anno gli autori del reality show più longevo della tv italiana, hanno deciso di fare qualche modifica al programma. I concorrenti saranno in tutto venti, per i primi tre mesi. Tra di loro ci saranno 10 Nip, ovvero perfetti sconosciuti che non appartengono al mondo dello spettacolo, che verranno affiancati da 10 Vipponi.

Dopo di che il cast del Grande Fratello, a metà edizione, cambierà e nella casa più spiata d’Italia entreranno altri personaggi, i quali, con il loro ingresso, di certo faranno vacillare gli equilibri che intanto si saranno creati tra i concorrenti entrati nella prima trance. Inoltre, a quanto pare, il Grande Fratello quest’anno accoglierà diversi ospiti speciali, molti dei quali provenienti dall’estero. Si era parlato di Von Ross e di Karina Cascella, che però non hanno confermato la loro partecipazione.

Tra i vip attesi su Canale 5, sono spuntati i nomi dell’ex velina di Striscia la notizia Shaila Gatta, di Clarissa Burt, Clayton Norcross, dell’ex ballerino Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Ilaria Galassi, e Luca Calvani. Poi sarà la volta della primissima vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, dell’ex volto di Temptation Island Lino Giuliano, Javier Martinez, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, dell’attrice Vera Gemma, di Jonathan Kashanian eMargherita Zanatta.