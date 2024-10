Barbara De Santi, che lavoro fa la dama del trono over di Uomini e Donne

Barbara De Santi è una delle dame più seguite di Uomini e Donne, ma che lavoro fa spenti i riflettori? Ecco tutti i dettagli.

Il famoso dating show è condotto, ormai da tanti anni, da Maria De Filippi e riesce sempre a catturare l’attenzione del grande pubblico italiano. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono rivelati ad ogni episodio. Questa edizione è appena iniziata e già ci sono state le prime novità, tanto che sta riscuotendo un enorme successo.

Ad attirare l’attenzione è anche la dama Barbara De Santi e, per questo motivo, in molti si stanno chiedendo come sia la sua vita lontano dai riflettori.

Qual è il lavoro di Barbara De Santi

La dama ha preso parte a diverse edizioni di Uomini e Donne, ed è protagonista del programma da ormai diverso tempo. A conquistare il pubblico è infatti stata la sua personalità, che le ha permesso di farsi spazio nel mondo televisivo. Oggi è infatti nuovamente nel Trono Over, dopo le varie volte in cui ha deciso di abbandonare lo studio. Nata a Mantova nel 1969, Barbara ha sempre vissuto nella sua città di origine e ha lavorato proprio lì per molti anni. Lei è infatti un’insegnante, ma ha dedicato la sua vita anche alla scrittura e all’amore per la letteratura.

Proprio nel periodo in cui è stata assente da Uomini e Donne, la De Santi ha scritto un libro che si intitola Fare l’amore come una escort. La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato. Si tratta appunto di un volume nel quale ha svelato tutte le sue esperienze amorose ripercorrendo la sua vita e riflettendo sul rapporto uomo-donna. Nel corso degli anni, è ad esempio stata legata sentimentalmente al cavaliere Maurizio Guecci (ex fiamma di Gemma Galgani), da cui si è però ben presto separata. Dopo la rottura, lei ha infatti deciso di tornare nel programma e di riprendere la ricerca della sua anima gemella.

Nel frattempo, cresce sempre di più l’attesa per quello che succederà durante i prossimi episodi di Uomini e Donne. Forse nasceranno nuovi amori, ma potranno anche esserci tanti colpi di scena che riguarderanno i volti più amati del programma. A dare la propria opinione sulle storie sono come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti, amati proprio per la loro schiettezza.