Salone, la parete dietro al divano non va lasciata al caso: i trucchi per stravolgere la stanza con poco

Arredare la parete dietro al divano può sembrare una sfida, ma con i consigli giusti può trasformarsi in un’opportunità per dare carattere e personalità al tuo soggiorno.

Ecco alcuni consigli e trucchi dell’architetto, potrai trasformare la parete dietro il tuo divano in un elemento distintivo del tuo soggiorno, che riflette il tuo gusto personale e arricchisce l’atmosfera della tua casa.

Ricorda, tuttavia, che la creatività è la chiave: non esitare a sperimentare e a trovare soluzioni che rispecchino la tua personalità e il tuo stile di vita.

Lo stile del soggiorno e i suoi abbinamenti

Innanzitutto, è importante considerare lo stile complessivo del tuo soggiorno e assicurarsi che la decorazione della parete si integri armoniosamente con il resto dell’arredamento. Se il tuo soggiorno ha uno stile moderno e minimalista, potresti optare per soluzioni essenziali e pulite, come una grande stampa artistica o una serie di fotografie in bianco e nero incorniciate in modo uniforme. Al contrario, se preferisci un’atmosfera più calda e accogliente, potresti scegliere di appendere una collezione di quadri di diverse dimensioni e stili, creando un effetto galleria.

Un altro elemento da considerare è l’uso del colore. Un’opzione è quella di dipingere la parete dietro il divano con una tonalità diversa dal resto della stanza, per creare un contrasto visivo interessante. Ad esempio, una parete scura può far risaltare un divano chiaro, mentre un colore vivace può dare energia e vivacità all’ambiente. In alternativa, l’uso di carte da parati con motivi geometrici o floreali può aggiungere un tocco di originalità e personalità.

Un’altra soluzione molto apprezzata da Clara Bona è l’uso delle mensole. Le mensole non solo decorano, ma offrono anche uno spazio aggiuntivo per esporre oggetti d’arte, libri o piante. Disporre le mensole a diverse altezze può creare un gioco visivo dinamico e interessante. Inoltre, le mensole possono essere facilmente aggiornate e modificate, permettendoti di cambiare l’aspetto della tua parete ogni volta che lo desideri.

Le piante sono un’altra opzione fantastica per arredare la parete dietro al divano. Aggiungono un tocco di freschezza e vitalità, oltre a migliorare la qualità dell’aria. Puoi optare per vasi sospesi, mensole con piante in vaso, o addirittura realizzare un piccolo giardino verticale per un effetto scenografico.

Se ami l’arte e il design, considera l’idea di creare una parete a tema. Può essere dedicata a un artista che ami, a un movimento artistico o persino a un tema specifico come la natura o la musica. Questo approccio non solo decora la parete, ma racconta anche una storia, rendendo il tuo salotto un luogo unico e personale.

Sperimenta con le installazioni luminose

Per chi ha una passione per la tecnologia o vuole qualcosa di diverso, le installazioni luminose sono un’opzione affascinante. Strisce LED o luci a neon possono essere utilizzate per creare disegni o scritte sulla parete, fornendo un’illuminazione d’atmosfera che può essere regolata a seconda dell’occasione.

Infine, non dimenticare l’importanza della simmetria e delle proporzioni. Assicurati che gli elementi scelti non siano troppo piccoli o troppo grandi rispetto al divano. L’equilibrio visivo è fondamentale per creare un ambiente armonioso e piacevole alla vista.