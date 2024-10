Ballando con le stelle, scoppia la polemica dopo la puntata: “La Rai non ci passerà sopra”

La recente puntata di Ballando con le Stelle è stata all’insegna di uno scontro epocale, ma avrà penalizzato il programma?

La Rai potrebbe non aver preso bene i risultati degli ascolti dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, anche se è stata comunque seguitissima, con milioni di persone incollate allo schermo. Sicuramente molte di queste hanno assistito all’incontro-scontro tra una delle giudici e una concorrente molto speciale.

C’era grande attesa per la diretta della seconda puntata dello show di Milly Carlucci, soprattutto per la presenza di Barbara D’Urso, che, in qualità di “ballerina per una notte”, ha sorpreso il pubblico con i suoi passi di danza e una forma smagliante.

Carmelita, infatti, dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, ha scelto proprio Ballando con le Stelle per rilanciarsi nei palinsesti, e si dice anche con un cachet niente male: per una sola apparizione di pochi minuti, la Rai le avrebbe versato ben 70 mila euro. L’ex volto di Mediaset ha però dovuto affrontare il caro prezzo di trovarsi di fronte una Selvaggia Lucarelli più spietata che mai.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli e lo share della puntata

Sta facendo discutere ciò che è successo nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Barbara D’Urso, dopo la sua esibizione come ballerina per una notte, ha avuto un vivace scambio di battute con Selvaggia Lucarelli. È noto che tra le due non corre buon sangue, e infatti le scintille non sono affatto mancate.

Il confronto è iniziato con Lucarelli che ha scherzosamente chiesto a Barbara: “Ci incontriamo dopo quante querele?”, alla quale D’Urso ha risposto: “E tu quante cose querelabili hai detto?”. Lo scambio di battute è proseguito per diversi minuti, concludendosi con Lucarelli che ha suggerito a Barbara di “ballare pure, ma non tornare alla conduzione”. Barbara ha replicato, dicendo che potrebbe tornare a condurre, lasciando aperta la possibilità.

Nonostante il clamore mediatico generato dal ritorno di Barbara D’Urso, i risultati dell’auditel non sono stati particolarmente positivi. La puntata è stata seguita da 3.221.000 spettatori, pari al 24.4% di share, ma è stata superata da Tu sì que vales, che ha totalizzato 3.500.000 spettatori con il 25.4% di share. La differenza di ascolti tra i due programmi è stata minima, ma significativa, soprattutto considerando l’attenzione mediatica intorno alla presenza di Barbara D’Urso.

Alcuni hanno espresso disappunto per il fatto che, nonostante l’importante cifra investita, Ballando con le Stelle sia stato battuto da Tu sì que vales. Le critiche si sono rivolte anche alla Rai, con il sospetto che l’esito della puntata possa portare a rivedere la politica dei compensi per gli ospiti.