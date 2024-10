Mario Cusitore: età, studi, lavoro, ex fidanzata. Tutto su di lui

Mario Cusitore è un noto personaggio di Uomini e Donne, da corteggiatore oggi è cavaliere, ma cosa sappiamo su di lui?

Mario Cusitore è diventato famoso per essere un personaggio di Uomini e Donne, prima è stato corteggiatore di Ida Platano – e tutti conosciamo l’epilogo del suo percorso – e adesso è tornato nelle vesti di cavaliere nel daiting show. Ma dove vive? Che studi ha fatto? Quanti anni ha? Tutto su di lui.

Dall’ex fidanzata, di cui ha parlato spesso nel programma, al lavoro che fa, tutto quello che si deve sapere su Mario Cusitore. Il cavaliere anche in quest’edizione del programma di Maria De Filippi farà sicuramente parlare di se, intanto conosciamo vediamo alcuni aspetti della sua vita privata.

Mario Cusitore, età, dove vive, chi è la sua ex: tutto su di lui

Mario Cusitore ha 49 anni e vive a Napoli, l’ex corteggiatore di Ida vive con la madre. Per quanto riguarda gli studi fatti, l’ex corteggiatore di Ida Platano non si è laureato e ha finito solo il liceo, perché ha dedicato molti anni della sua vita allo sport.

Infatti ha un passato da giocatore di basket professionista e ancora oggi ama questo sport e continua a praticarlo. Poco prima di tornare a Uomini e Donne nelle vesti di cavaliere era impegnato come speaker radiofonico per Radio Kiss Kiss. Al momento, però, lui stesso ha spiegato che i suoi rapporti di lavoro con la radio si sono interrotti e dunque non si sa quale sia la sua professione attuale.

Per quanto riguarda le relazioni di Mario Cusitore passate, l’ex corteggiatore di Ida Platano ha spesso parlato della sua unica relazione importante. Pare che abbia avuto una sola storia d’amore seria con una donna di cui non si conosce l’identità, il loro fidanzamento sarebbe durato all’incirca sei anni e quando tra di loro è finita – come l’ex corteggiatore di Ida ha più volte raccontato – ha molto sofferto.

E’ capitato spesso che nel corso della sua partecipazione a Uomini e Donne Cusitore parlasse della sua ex, ha raccontato di non averla mai tradita, spiegano che quando si innamora è un uomo molto fedele, disposto a dare tu se stesso per la sua dolce metà. Aveva detto di essere innamorato anche di Ida Platano, ma le cose tra loro non sono andate e l’ex tronista non è riuscito a riconquistarla, così ha deciso di tornare a Uomini e Donne per rimettersi in gioco e provare a trovare l’amore.